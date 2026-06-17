Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 3,2%, максимума с 2023 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В еврозоне в мае потребительские цены увеличились на 3,2% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.



Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 3%, и достигла максимума с сентября 2023 года.



Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.



Цены на энергоносители в мае подскочили на 10,8% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.



Промышленные товары подорожали на 0,9% (в апреле - на 0,8%), услуги - на 3,5%( на 3%). Тем временем рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табачных изделий замедлился до 1,9% с 2,4% месяцем ранее.



В помесячном сравнении потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 0,1% после повышения на 1% в апреле.



Инфляция в Евросоюзе в мае ускорилась до 3,3% в годовом выражении с 3,2% в апреле. Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (9,7%), Болгарии (6,3%) и Литве (5,1%), самая низкая - в Швеции (1,1%), Дании и Чехии (по 1,8%).



Потребительские цены в еврозоне без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) повысились на 2,6% в годовом выражении после подъема на 2,2% месяцем ранее.



Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за июнь будут обнародованы 1 июля.