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"Росатом" договаривается с Индонезией о строительстве флота плавучих АЭС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на полях саммита "Россия - АСЕАН" рассказал журналистам о ряде перспективных проектов госкорпорации в этом регионе. В частности, большой интерес к развитию ядерных технологий проявляет Индонезия.

"Мы ("Росатом" и Индонезия - ИФ) выходим на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС. В том числе и с коммерческим компаниями, в союзе с местным бизнесом, которому крайне интересна локализация технологий", - сказал он.

"Практически любая страна в АСЕАН является либо островной, либо с береговой линией, поэтому особенно здесь востребованы наши плавучие технологии", - отметил глава "Росатома".

Лихачев также напомнил о недавнем подписании дорожной карты по развитию мирного атома с Лаосом. "Уже на этой базе двигаемся вперед. В Лаосе скорее всего будет малая мощность в ее наземном формате", - рассказал он.

Кроме этого топ-менеджер сообщил о встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. По словам Лихачева, стороны обсудили возможность ускорения работ по проектам АЭС "Ниньтхуан-1" и центра ядерной науки и технологий.

АСЕАН Алексей Лихачев Индонезия Росатом Лаос
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