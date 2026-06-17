Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,26 млн барр., сильнее прогноза

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей - до 418,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 июня, уменьшились на 906 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 951 тыс. баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,6 млн баррелей, резервов бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.