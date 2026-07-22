Запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно выросли

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе, которая завершилась 17 июля, увеличились на 2,01 млн баррелей - до 411,7 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго.



Товарные запасы бензина за неделю выросли на 765 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,395 млн баррелей.



Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,25 млн баррелей, бензина - на 1,54 млн баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 830 тысяч баррелей.



Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, сократились на 674 тысячи баррелей.