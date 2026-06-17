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Свободная продажа топлива в четверг будет доступна на двух заправках "ТЭС" в Севастополе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в четверг будет доступна на двух заправках "ТЭС" в Севастополе, дизельное топливо "New Power" в свободной продаже будет на всех автозаправочных станциях сети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На 2 АЗС "ТЭС" ("близнецы" на трассе "Таврида") завтра будет свободная продажа топлива. (...). На всех АЗС "ТЭС" будет в свободной продаже "ДТ New Power", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его данным, на сети АЗС "ТЭС" в четверг продажа топлива будет осуществляется по QR-кодам.

Свободная продажа топлива в среду была доступна на девяти АЗС "Атан" и двух заправках "ТЭС" в Севастополе. С учетом проблем с поставками топлива власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная его продажа. При этом сохраняются ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.

Крым Севастополь
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