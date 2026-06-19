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Brent торгуется у $79,7 за баррель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются днем в пятницу, инвесторы продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке на фоне событий на Ближнем Востоке.

К 14:25 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $79,71 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,32 (0,42%), до $76,92 за баррель.

С начала недели Brent подешевела примерно на 9%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения, предусматривающего в том числе открытие Ормузского пролива. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах агентству Bloomberg. Добыча нефти в стране падала до 500 тысяч б/с из-за конфликта в регионе.

Опасения инвесторов вызывает тот факт, что Израиль продолжает военную операцию против группировки "Хезболла" в Ливане. В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Brent WTI Израиль Кувейт США Ливан
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