Индекс МосБиржи обновил минимум с октября

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent просел ниже $78 за баррель), на фоне усиления санкционного давления Запада, а также данных Росстата об ускорении годовой инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,8%, причем первый индикатор обновил минимум с 27 октября 2025 года.

К 10:01 индекс Мосбиржи составил 2465,54 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1067,66 пункта (-0,8%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "АЛРОСА" (-2,3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "Татнефти" (-1,9%), "ММК" (-1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 72,7479 руб. (+60,91 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), "Северстали" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), "ВК" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,6% "префы"), "ФосАгро" (-1%), "Норникеля" (-0,7%), "Полюса" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Русала" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,1%) и "ИКС 5" (-0,1%).

Подорожали акции "Хэдхантера" (+0,4%), ВТБ (+0,1%) и "Интер РАО" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая. С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года - 3,68%.

Однако исходя из данных за 15 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ), и до 5,60% с 5,50% на 8 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России в пятницу, 19 июня, рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, и большинство аналитиков ожидает ее снижения на очередные 50 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. Некоторые эксперты допускают, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 б.п. из-за увеличивающихся проинфляционных рисков.

Тем временем США и Иран подписали меморандум, нацеленный на прекращение конфликта между этими странами. Американский президент Дональд Трамп лично поставил подпись под этим документом. "Он подписан. Я только что подписал его", - сказал он журналистам во Франции. По информации журналиста Axios Барака Равида, Трамп сделал это, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам.

Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран. В качестве первого шага Иран откроет Ормузский пролив, а США снимут блокаду, заявил Шахбаз Шариф, премьер Пакистана - одной из стран-посредниц.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что представители его страны и США подписали окончательную версию меморандума, который, как ожидается, приведет к окончанию конфликта и позволит возобновить движение судов через Ормузский пролив. Текст меморандума, распространяемый различными СМИ, предусматривает немедленное открытие пролива и полное восстановление судоходства по нему в течение 30 дней.

Впрочем, Трамп не исключил, что после истечения 60-дневного срока действия меморандума с Ираном военные действия против этой страны могут возобновиться.

Трамп также заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулирования конфликта между их странами, но не знают, как этого добиться. "Я думаю, они оба что-то хотят предпринять, просто не знают как", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7, говоря об урегулировании украинского конфликта.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил в среду журналистам на полях форума РФ-АСЕАН в Казани, что российские власти с самого начала ближневосточного кризиса не были склонны переоценивать его влияние на экономику страны, а вот глобальные эффекты продолжат ощущаться и после восстановления судоходства через Ормузский пролив. По его словам, в мировой экономике последствия кризиса будут ощущаться еще продолжительное время, а восстановление темпов ее роста, скорее всего, будет постепенным.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил годовой минимум на фоне снижения бумаг нефтегазовых компаний. Фьючерсы на нефть Brent торгуются в районе $78 за баррель, на низком ценовом уровне в условиях необходимости восстанавливать логистику и пополнять сильно сокращенные резервы. При этом страны "Большой семерки" грозятся усилить санкции в отношении российской нефтяной отрасли. Фактор внешних рисков для нефтеперерабатывающих предприятий в РФ играет в распродажах все более и более весомую роль, полагает аналитик.

Удорожание топлива в РФ будет выступать сдерживающим фактором для снижения ставки Банка России. Росстат сообщил, что инфляция на неделе с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% неделей ранее, а бензин подорожал на 1% (0,9% неделей ранее). При этом вклад топлива в общий рост цен всегда носит долгосрочный характер, поэтому повышение цены бензина за последнее время еще не полностью учтено в инфляции. В принципе и общий показатель инфляции для летнего времени выглядит высоким. Немного обнадеживает то, что инфляционные ожидания населения снизились с 13% до минимальных за два года 12,4%.

С учетом этих данных, снижения цен на нефть и ослабление рубля можно ожидать, что в пятницу ЦБ все же снизит ставку на 0,5 п.п., но даст жесткий прогноз. Может быть, даже прозрачно намекнет, что цикл понижения ставки будет поставлен на паузу. Это вполне может спровоцировать очередную волну распродаж на рынке акций и такой сценарий уже начал закладываться в цены, полагает Зацепин.

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, основное давление на фондовый рынок РФ оказывает падение стоимости нефти после объявления о сделке США и Ирана, что снижает ожидания по выручке нефтегазовых компаний и будущим дивидендам.

Стороны конфликта на Ближнем Востоке не стали ждать очной церемонии в Швейцарии и оформили меморандум удаленно, через электронное подписание. Для рынка нефти ключевой пункт - разблокировка Ормузского пролива: США должны снять блокаду иранских портов, а Иран - восстановить нормальный проход судов через пролив. Это не одномоментное возвращение к прежнему режиму судоходства в Ормузе, потому что нужно разминирование, восстановление маршрутов, работа страховщиков и проверка безопасности танкеров. Но для рынка важен сам сигнал, что риск длительного перебоя поставок нефти и СПГ через пролив резко снизился, поэтому из стоимости Brent, WTI и газа уходит геополитическая премия. При этом сделка пока не закрывает все вопросы. Основные переговоры по ядерной программе, санкциям и гарантиям безопасности еще впереди, а Трамп уже предупредил, что при нарушении договоренностей США могут вернуться к силовому сценарию. Поэтому нефть падает, но полностью списывать ближневосточный риск пока рановато, хотя внешне выглядит все уже решенным, отмечает Чернов.

Отдельно стоит учитывать санкционный фон. Лидеры G7 заявляли о намерении усиливать давление на Россию, включая нефтегазовую сферу, а Трамп снова допустил возможность возврата к теме нефтяных санкций против России. Для индекса Мосбиржи это негативный фактор, даже если часть геополитической премии с Ближнего Востока уходит. В четверг ожидается движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2500 пунктов. Если нефть Brent останется ниже $80 за баррель, нефтегазовый сектор продолжит тянуть индекс вниз. Удержаться выше 2450 пунктов рынок сможет, если рубль не начнет резко укрепляться, а ожидания по ставке ЦБ останутся хотя бы умеренно позитивными, считает Чернов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что с технической точки зрения следующей среднесрочной целью снижения индекса Мосбиржи может стать отметка 2360 пунктов.

"В рамках сессии четверга ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2520 пунктов с попытками смещения в его нижнюю половину. С технической точки зрения, после пробоя во вторник индексом Мосбиржи двойной поддержки в виде уровня 2500 пунктов есть риски продолжения снижения в среднесрочной перспективе с ближайшей целью в районе 2360 пунктов. Дополнительным подтверждением данного сценария может стать удержание рынком позиций ниже 2500 пунктов в ближайшие сессии. В такой ситуации инвесторам стоит осторожно выбирать бумаги в портфель, фокусируясь на хороших дивидендных историях у компаний с сильным фундаментальным бэкграундом", - считает Зварич.

В США накануне индексы акций снизились на 1-1,3% во главе с Nasdaq после заседания Федеральной резервной системы.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции.

Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал ставку на уровне 3,4%. Девять из 18 руководителей, представивших свои оценки, ожидают увеличения ставки до конца года как минимум на 25 б.п.

При этом, как сказал новый глава Федрезерва Кевин Уорш на пресс-конференции, ФРС отказалась от прогнозов относительно направления денежно-кредитной политики (forward guidance), которые она публиковала с 2003 года. По его словам, некоторые руководители американского центробанка посчитали такие прогнозы неуместными в настоящее время. Рынок в целом воспринял выступление Уорша как довольно "ястребиное" и увел основные американские индексы в минус.

В Азии утром в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX просел на 0,6%, значение южнокорейского Kospi увеличилось на 2,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-1,4%).

Поддержку котировкам оказывают новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

На нефтяном рынке утром в четверг цены снижаются после подписания этого документа. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $77,78 за баррель (-2,2% и +0,7% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $74,84 за баррель (-2,5% и +1% накануне).

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей. Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.