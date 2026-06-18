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Россельхозбанк в 2025 году увеличил кредитование садоводов на 10%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в 2025 году направил 2,3 млрд рублей на поддержку производителей плодово-ягодной продукции, что на 10% больше, чем в 2024 году (2,1 млрд рублей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Больше всего средств было предоставлено на развитие фруктового садоводства.

На поддержку садоводства в Северо-Кавказском федеральном округе, который является одним из крупных производителей плодов и ягод в стране, в 2025 году было направлено 336 млн рублей.

По данным центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, на регионы Северного Кавказа приходится 48% производства плодов и ягод, 34% закладки многолетних насаждений и 20% производства посадочного материала.

"Всего с начала работы банк принял участие в реализации 43 инвестпроектов по закладке садов и строительству и модернизации фруктохранилищ на сумму 12,3 млрд рублей, в том числе на Северном Кавказе - 18 проектов на 1,5 млрд рублей", - сообщили в банке.

В 2025 году сбор плодов и ягод в России составил 2,1 млн тонн. К 2030 году поставлена задача довести его до 3 млн тонн, в том числе 2,7 млн тонн яблок.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.

Россельхозбанк Северный Кавказ
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