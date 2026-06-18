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Сингапур поднялся на 1-е место в рейтинге экономической конкурентоспособности IMD

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сингапур поднялся на первую строчку в рейтинге экономической конкурентоспособности, подготовленном международным институтом управленческого развития IMD.

На вторую позицию поднялся Гонконг. В 2025 году они занимали соответственно второе и третье места.

В 2026 году они оттеснили на третью строчку Швейцарию, которая пострадала из-за укрепления курса нацвалюты и введенных США импортных пошлин.

Далее в рейтинге следуют Тайвань (поднялся с шестого места), ОАЭ (остался на пятой позиции), Дания (упала с четвертой строчки), Ирландия (сохранила седьмое место), Нидерланды (поднялись с десятой позиции), Швеция (опустилась с восьмой строчки). Десятку замыкают США, которые улучшили свою позицию по сравнению с 13-м местом годом ранее.

В рейтинг конкурентоспособности IMD входят 70 государства. Он учитывает около 260 критериев по базовым направлениям, в том числе экономическое развитие, эффективность властей, деловая среда и инфраструктура.

Гонконг Сингапур Швейцария IMD
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