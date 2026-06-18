Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Менее чем через месяц после государственного визита в Китай президент России Владимир Путин вновь занялся делами азиатскими. Разворот Москвы на Восток, приобретший особые масштаб и глубину после прекращения сотрудничества между Европой и РФ, ознаменовался на сей раз прошедшим в Казани юбилейным саммитом с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Встреча в верхах была приурочена к 35-летию установления отношений России с этой региональной межправительственной организацией.

Саммит с азиатскими тиграми второй волны, как называют большинство стран АСЕАН, которые показывают высокие темпы экономического роста, был отмечен еще и участием Сингапура.

Ждем на ВЭФ

Сингапур был представлен в Казани на высшем уровне - премьер-министром Лоуренсом Вонгом, с которым Путин также провел отдельную встречу. Предыдущая российско-сингапурская встреча на высшем уровне имела место 8 лет назад. В 2022 году сингапурские власти ввели антироссийские санкции, после чего "город льва", как переводится название Сингапура с санскрита, попал в список недружественных России государств.

На встрече Путин заявил сингапурскому премьеру, что потенциал сотрудничества в экономической сфере между двумя странами реализован не полностью из-за введенных ограничений в отношении Москвы. Российский лидер пригласил делегацию Сингапура принять участие на ВЭФ-2026 во Владивостоке и пожелал успешного председательства в АСЕАН в следующем году. В свою очередь Вонг выразил надежду на взаимодействие с Москвой для поиска областей практического сотрудничества между Россией и АСЕАН.

Отдельного внимания также заслуживает участие возглавляющих в этом году АСЕАН Филиппин, лидер которых известен своей проамериканской позицией. Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что американские системы ПРО так и не были выведены с территории страны после завершения совместных учений. Параллельно Филиппины развивают оборонное сотрудничество с недружественной России Японией.

Итоговые документы

Россия и АСЕАН по итогам саммита приняли Казанскую декларацию, согласно которой они будут стремиться к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций. Также они договорились углублять сотрудничество в ключевых отраслях, включая энергетику.

Кроме того, стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество в ключевых отраслях, включая сферы энергетической и продовольственной безопасности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, науки и технологий, в том числе искусственный интеллект, туризма и инновационного производства.

Стороны выразили готовность стремиться к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, включая сферу услуг, и договорились укреплять биологическую безопасность для предотвращения угроз, вызванных инфекциями и пандемиями.

АСЕАН в документе выразила готовность развивать партнерство с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

В Совместном заявлении РФ и АСЕАН о сотрудничестве в области энергетики была признана роль России как ведущего энергетического партнера с необходимыми наработками в традиционном и в формирующемся энергетических секторах. В этом документе стороны договорились сделать энергетическое сотрудничество стратегическим направлением взаимодействия между Россией и АСЕАН, а также - определить взаимоприемлемые сферы сотрудничества в области мирного атома.

Помимо этого, на саммите был принят Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026-2030 годы, в котором были зафиксированы конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях, среди которых: политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технологии.

Путин заявил, что Москва стремится выстраивать многоплановое стратегическое партнерство с государствами Юго-Восточной Азии, видит такой же настрой и у них. Он высказался в пользу увеличения поставок продукции с высокой добавленной стоимостью в страны АСЕАН, включая удобрения и лекарства.

Путин подчеркнул важность перехода в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на нацвалюты и необходимость устранения остающихся торговых барьеров и упрощения административных процедур.

Отношения России и АСЕАН

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, созданную в 1967 году, входят 11 стран: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2026 году АСЕАН возглавляет Республика Филиппины. Девиз филиппинского председательства - "Вместе продвигаясь к нашему будущему".

Сегодня АСЕАН с населением почти 685 млн человек (3-е место в мире), совокупным ВВП в $3,9 трлн (5-е место в мире), внешнеторговым оборотом в $3,8 трлн - одна из крупнейших региональных организаций, которая закрепилась в качестве системообразующего элемента архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Её стратегическая цель - обеспечение региональной стабильности, продвижение внутриасеановских интеграционных процессов, сокращение разрыва в уровнях развития между странами-членами.

Первые контакты России с АСЕАН были установлены в 1991 году, а в 1996 году РФ стала её полномасштабным диалоговым партнером.

Ведется системная работа на таких направлениях, как торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, образование, наука и технологии, цифровизация, туризм.

С 1998 года действует Деловой совет Россия-АСЕАН.

Развороту на восток альтернативы нет

Нынешний саммит, по оценке участников, прошел успешно. Примечательно, что он совпал с двумя значимыми событиями: подписанием меморандума об урегулировании между Ираном и США и саммитом G7 во французском Эвиане.

По итогам саммита в Казани Путин заявил, что и РФ, и АСЕАН единодушно приветствовали ирано-американские договоренности и подчеркнули, что их позиции по ситуации вокруг Ирана совпадают.

Тема этих договоренностей была в центре внимания и лидеров "большой семерки". И именно в Эвиане президент США Дональд Трамп поставил подпись под этим документом.

На этом же саммите фигурировала еще одна тема - Украина. В совместном заявлении лидеры G7 подчеркнули, что договоренность между США и Ираном создает подходящий момент для усиления антироссийских санкций, в том числе в нефтегазовой сфере. Лидеры "большой семерки" пообещали активизировать поставки Украине средств ПВО и дальнобойного оружия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в этой связи, что европейские страны исходят из ложного постулата о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу ВСУ. Он констатировал, что европейские лидеры в Эвиане накачивали Трампа "вредными идеями" и оказывали на американского лидера неполезное влияние.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Путин детально обсудил с коллегами по АСЕАН ситуацию на Украине и подробно проинформировал их по этому сюжету. Кроме того, Лавров заявил, что одних слов в отношении Киева уже недостаточно. Он подчеркнул, что Москва продолжит проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ.

Иными словами, об улучшении отношений с Европой говорить не приходится. Очевидно, что разворот России на Восток будет только укрепляться.