В первом полугодии турпоток из России во Вьетнам почти утроился

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - За первые шесть месяцев 2026 года Вьетнам посетили более 742 тысячи российских туристов, это в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные Национального управления туризма страны.

"По данным Национального управления туризма Вьетнама, за первые шесть месяцев 2026 года страна приняла 12,25 млн иностранных гостей, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. В июне турпоток составил 1,68 млн человек - это на 14,7% больше, чем годом ранее, но на 5,7% меньше по сравнению с маем. С января по июнь Вьетнам принял 742 679 туристов из России - в 2,8 раза больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Россия заняла третье место среди основных рынков-поставщиков туристов во Вьетнам после Китая и Южной Кореи.

"По данным туроператоров, в июле Вьетнам занял четвертое место по продажам пакетных туров из России с долей 7,8%. За год этот показатель вырос на 3,2%. Его доля больше, чем у Таиланда (4,7%) и Китая (4,3%). На фоне ухода ОАЭ из активных продаж и снижения доли внутреннего туризма азиатские пляжные направления оказались главными бенефициарами перераспределения спроса. Вьетнам при этом выиграл конкуренцию у Таиланда за счет активного расширения полетных программ", - отмечают в АТОР.

По прогнозам участников отрасли, во втором полугодии высокая динамика российского рынка сохранится.

"Туроператоры уже поставили полетные программы в Дананг на летний сезон, а осенью к ним добавятся прямые рейсы на Фукуок. Если текущий темп не снизится, по итогам года Вьетнам может приблизиться к планке в 1,5 млн российских туристов", - сообщает АТОР.