Сечин заявил, что кризис в Ормузском проливе показал невозможность прогнозировать на перспективу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Кризис в Ормузском проливе показал, что в настоящее время невозможно сформировать прогноз даже на ближайшую перспективу, в связи с тем, что политические факторы начинают быть основополагающими, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.

"В начале горячей фазы конфликта мы призывали не переоценивать эффект роста цен на доходы, продолжая использовать при планировании консервативные макроэкономические предпосылки. С нашей точки зрения, этот подход оправдал себя", - отметил он.