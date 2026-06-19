Поиск

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Добыча на проекте "Сахалин-1" превысила планы, которые устанавливал прежний оператор - американская Exxon, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.

Он напомнил, что в 2022 году прежний оператор - ExxonMobil - покинул проект в одностороннем порядке, а за ним и ключевые иностранные подрядчики-производители оборудования, инжиниринговые подрядчики и весь иностранный персонал.

"В соответствии с указом президента России "Роснефть" перехватила управление в практически аварийной ситуации. Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край", - отметил Сечин.

"В 2025 году запущен в эксплуатацию новый объект на континентальном шельфе - Южный купол месторождения Одопту с рекордными пусковыми дебитами скважин до 2,6 тыс. тонн в сутки. В 2026 году мы начали активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта. В итоге он превысил плановые показатели добычи, которые утверждал прежний оператор, на 20%", - сообщил глава компании.

Проект "Сахалин-1" объединяет три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021-м - 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022-2024 годах не публиковались.

Оператором СРП-проекта с октября 2022 года является одноименное ООО - "Сахалин-1". Эти полномочия были переданы ему от Exxon Neftegas Ltd. после подписания президентом РФ соответствующего указа. Российское ООО находится под управлением АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Этой "дочке" "Роснефти" в новом операторе полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе дали японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь ExxonMobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

Роснефть Игорь Сечин Сахалин-1 ExxonMobil
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

Нефть теряет в цене более 3%, Brent торгуется у $77 за баррель

Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

 Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок

Мэрия Москвы сообщила о штатной работе всех АЗС

 Мэрия Москвы сообщила о штатной работе всех АЗС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9991 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов