Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Добыча на проекте "Сахалин-1" превысила планы, которые устанавливал прежний оператор - американская Exxon, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.

Он напомнил, что в 2022 году прежний оператор - ExxonMobil - покинул проект в одностороннем порядке, а за ним и ключевые иностранные подрядчики-производители оборудования, инжиниринговые подрядчики и весь иностранный персонал.

"В соответствии с указом президента России "Роснефть" перехватила управление в практически аварийной ситуации. Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край", - отметил Сечин.

"В 2025 году запущен в эксплуатацию новый объект на континентальном шельфе - Южный купол месторождения Одопту с рекордными пусковыми дебитами скважин до 2,6 тыс. тонн в сутки. В 2026 году мы начали активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта. В итоге он превысил плановые показатели добычи, которые утверждал прежний оператор, на 20%", - сообщил глава компании.

Проект "Сахалин-1" объединяет три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021-м - 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022-2024 годах не публиковались.

Оператором СРП-проекта с октября 2022 года является одноименное ООО - "Сахалин-1". Эти полномочия были переданы ему от Exxon Neftegas Ltd. после подписания президентом РФ соответствующего указа. Российское ООО находится под управлением АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Этой "дочке" "Роснефти" в новом операторе полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе дали японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь ExxonMobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.