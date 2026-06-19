Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подросшей нефти (августовский фьючерс на Brent торгуется у $80 за баррель), разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения цен на металлы после подписания США и Ираном меморандума о намерениях завершить конфликт; инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке и дальнейшей ДКП.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2447,02 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1050,81 пункта (+0,2%). Среди индексных акций лидируют в росте бумаги МКБ (+4%), ПАО "Южуралзолото" (+2,8%), "Группы компаний ПИК" (+1,5%), "Татнефти" (+1,3%), но просели акции "Полюса" (-1,4%), "Русала" (-1%), АФК "Система" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составляет 73,3591 руб. (+61,12 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Хэдхантера" (-0,1%).

Совет директоров Банка России 19 июня рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ожидает ее снижения на очередные 50 базисных пунктов, до 14% годовых. Некоторые эксперты допускают, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 базисных пунктов из-за увеличивающихся проинфляционных рисков.

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. "США привержены задаче обеспечить мир, и мы призываем всех на Ближнем Востоке выполнить обязательства, чтобы наши переговоры шли отлично", - написал Трамп в соцсети Truth Social. "Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения "Хезболла" и Израиля", - уточнил президент.

Ранее в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал на пресс-конференции, что 60-дневный период для выработки окончательного соглашения США и Ирана стартовал в четверг, 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

На этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько потребуется.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва воспринимает Европу как заинтересованную в поражении России сторону украинского конфликта, не может выстраивать с ней диалог как с беспристрастным наблюдателем. "Воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем", - говорится в статье Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" для издания Politico Europe.

По оценке Лаврова, "реальная цель европейских лидеров - не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами". "Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих", - указал министр.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин, рынок акций в четверг продолжил нисходящий тренд на фоне снижения нефти и данных Росстата об ускорении годовой инфляции. Негатива добавляет отсутствие позитивных новостей о переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Оказывают давление и заявления Трампа о том, что вскоре возможно усиление санкционного давления на Россию со стороны США и стран Евросоюза. В пятницу инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

На дневном графике индекс МосБиржи находится в районе 2440-2450 пунктов в зоне перепроданности по индикатору относительной силы RSI. В случае пробития локальной поддержки 2417 пунктов откроется движение к 2400 пунктам, тогда как удержание выше сохраняет потенциал коррекционного роста до 2500 пунктов, считает Вершинин.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, индекс МосБиржи пытается расти перед решением ЦБ по ключевой ставке.

Нефть восстанавливается после падения, но полностью ближневосточная премия из котировок еще не ушла. Через Ормуз уже начали проходить первые танкеры, при этом переговоры США и Ирана по реализации меморандума остаются важным фактором для рынка.

В базовом сценарии ЦБ снизит ставку до 14% годовых, но без мягкого сигнала на следующие заседания. За снижение говорят замедление недельной инфляции до 0,15%, снижение инфляционных ожиданий населения до 12,4% и признаки охлаждения экономики РФ. Но причин для осторожности у ЦБ тоже достаточно, так как годовая инфляция выросла до 5,63%, рубль начал слабеть, кредитование постепенно оживает, а бензин сильно подорожал. Топливо напрямую влияет на перевозки, себестоимость товаров и цены в магазинах, поэтому это важный проинфляционный фактор и один из аргументов против быстрого снижения ставки, отмечает Чернов.

Санкционный фон тоже остается сдерживающим фактором для покупателей. После заявлений G7 о дальнейшем давлении на Россию инвесторы будут осторожнее относиться к нефтегазовому сектору, даже несмотря на утренний отскок нефти.

"До конца дня ожидаю движение индекса МосБиржи в диапазоне 2400-2500 пунктов. По нефти Brent ориентир на день $79-82 за баррель. Если ЦБ снизит ставку и при этом не ужесточит риторику слишком сильно, рынок может удержать отскок, но скорее регулятор ее ужесточит. Если ЦБ возьмет паузу или сделает очень жесткий комментарий по инфляции и бензину, индекс снова может перейти к снижению. Поэтому в пятницу больше шансов на снижение индекса", - считает Чернов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также полагает, что любое решение ЦБ по ставке вряд ли переломит нисходящий тренд на российском рынке акций.

Индекс МосБиржи накануне обновил 1,5-летний минимум, при этом объемы торгов резко выросли - это говорит о сокращении среднесрочных позиций по акциям крупных инвесторов. Основным негативом является геополитика - украинские удары по Москве не дают надежд на скорое решение украинского конфликта и намекают на повышение расходов бюджета, из-за чего ЦБ может замедлить цикл снижения ставки.

Консенсус предполагает, что ставка будет снижена на очередные 0,5 п.п. При этом вероятна относительно жесткая риторика регулятора, который прекрасно понимает, что неизбежная девальвация рубля из-за падения цен на нефть усилит инфляционное давление уже в ближайшие месяцы, считает аналитик.

Российский рынок акций выглядит сильно перепроданным, не исключено, что "на ставке" будет попытка отскока вверх, но она вряд ли перерастет в восходящий тренд или хотя бы отправит рынок в долгосрочный боковик. Все негативные факторы продолжают действовать, и снижением ставки лишь на 0,5 п.п. их не перебить, полагает Зацепин.

Некоторую поддержку "быкам" может оказать отскок нефти выше $80 за баррель Brent. До конца лета нефть может торговаться преимущественно в диапазоне $75-85 за баррель, если не произойдет геополитических изменений, заключил представитель "Алор брокера".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что завершение недели на рынке акций зависит от итогов заседания ЦБ.

Триггером активизации продаж акций на этой неделе выступило дальнейшее усиление санкционных и геополитических опасений на фоне слабости рынка нефти. И как следствие, возросли ожидания жесткой риторики Банка России по итогам пятничного заседания.

Рынок акций, по его мнению, смотрится откровенно слабо и безыдейно. Но текущая ситуация располагает к отскоку: нефтяные котировки пытаются вернуться выше $80 за баррель, индекс МосБиржи в четверг опустился в зону среднесрочной поддержки и уже выглядит перепроданным, что повышает чувствительность рынка к новостному фону.

"Полагаем, что в случае отсутствия негативных сюрпризов от заседания ЦБ индекс МосБиржи постарается удержаться в нижней части диапазона 2430-2520 пунктов, выпадение из которого способно открыть дорогу к заметно более низким уровням", - считает Локтюхов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-1,9% во главе с Nasdaq, ожидания скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке перевесили опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством нового председателя Кевина Уорша.

По итогам короткой торговой недели Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 0,9%, Nasdaq - на 2,4%. В пятницу биржи США работать не будут в связи с государственным праздником.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении ЦБ отмечался уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал 3,4%.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения базовой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 50% по сравнению с 27% в среду, по данным FedWatch.

В Азии утром в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вышел в "плюс" на 0,3%, австралийский ASX просел на 0,9%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский и гонконгский рынки закрыты в связи с Праздником драконьих лодок), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,5%).

Как показали опубликованные в пятницу данные, потребительские цены в Японии в мае выросли на 1,5% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в апреле.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) составил минимальные с марта 2022 года 1,4%, как и месяцем ранее. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics, и остается ниже целевого уровня центрального банка в 2% четвертый месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут в рамках коррекции после существенного падения на этой неделе на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по осковскому времени в пятницу составила $79,93 за баррель (+0,1% и +0,4% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $77,39 за баррель (+1,6% и -0,2% накануне).

Перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке улучшились после того, как танкеры начали проходить через вновь открытый Ормузский пролив. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе.

Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр заявил, что страна готова возобновить добычу, и объемы производства будут постепенно возвращаться к прежним уровням.

С начала этой недели Brent подешевела на 8,6%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения. Однако Израиль продолжает военную операцию против группировки "Хезболла" в Ливане, что вызывает вопросы о том, сможет ли мирное соглашение сохраниться в силе.

В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс.