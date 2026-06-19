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ЦБ указал на жесткость неценовых факторов, несмотря на смягчение денежно-кредитных условий

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

"Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. При этом наблюдался рост средне- и долгосрочных доходностей ОФЗ. По оценкам Банка России, это не является признаком ужесточения денежно-кредитных условий и прежде всего связано с неопределенностью относительно будущих бюджетных проектировок. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие", - отмечает ЦБ.

По оценкам регулятора, кредитная активность в последние месяцы выросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Склонность домашних хозяйств к сбережению в целом остается высокой.

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