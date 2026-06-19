Минэкономразвития видит потенциал для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Потенциал снижения ключевой ставки Банка России остается, если смотреть на текущие тренды в экономике, считают в Минэкономразвития.

"С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки", - сказали журналистам в пресс-службе министерства, отвечая на соответствующий вопрос.

ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых.

Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ продолжит движение стандартным для текущего цикла снижения шагом в 50 б.п., хотя некоторые эксперты и допускали более скромный шаг.

Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, регулятор впервые за последнее время отметил замедление снижения напряженности на рынке труда.

Такой шаг снижения последний раз применялся 6 лет назад - в июле 2020 года, при этом тогда ставка была гораздо ниже, что благоприятствует использованию "тонкой настройки" (снижение с 4,5% до 4,25%).