Рубль слегка укрепился к юаню после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 14,25%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рубль слегка подрос к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25%.

Шаг в 25 б.п. Банк России использовал впервые с 2020 года, такой шаг был не совсем ожидаем рынком. Большинство аналитиков ожидало снижения ставки более широким шагом - на 50 б.п., до 14%, только некоторые эксперты ожидали более скромный шаг - до 14,25%. Как следствие, решение регулятора было не в полной мере учтено в котировках непосредственно до заседания.

К 13:32 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 10,786 руб., что на 3,35 копейки ниже уровня на 13:29.

"Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - указывает ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2026 года.