Поиск

Рубль слегка укрепился к юаню после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 14,25%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рубль слегка подрос к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25%.

Шаг в 25 б.п. Банк России использовал впервые с 2020 года, такой шаг был не совсем ожидаем рынком. Большинство аналитиков ожидало снижения ставки более широким шагом - на 50 б.п., до 14%, только некоторые эксперты ожидали более скромный шаг - до 14,25%. Как следствие, решение регулятора было не в полной мере учтено в котировках непосредственно до заседания.

К 13:32 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 10,786 руб., что на 3,35 копейки ниже уровня на 13:29.

"Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - указывает ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2026 года.

рубль юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил рост проинфляционных рисков из-за спада производства топлива

ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%

 ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%

Сбер сократил 65% позиций кураторов отделений в регионах за счет внедрения ИИ

 Сбер сократил 65% позиций кураторов отделений в регионах за счет внедрения ИИ

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2738 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9999 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 171 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов