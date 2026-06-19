Поиск

Индекс МосБиржи на решении ЦБ по ставке провалился ниже 2410 пунктов

Банк России использовал шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта впервые с 2020 года.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций отреагировал распродажами на решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14% годовых), индекс МосБиржи провалился ниже 2410 пунктов, обновив минимум с 18 декабря 2024 года.

К 13:34 по Москве индекс МосБиржи снизился на 1,4% до 2408,1 пункта (утром индекс поднимался к 2460п), индекс РТС снизился на 1,4% до 1034,1 пункта. Среди индексных акций лидируют в откате бумаги Совкомбанка (-2,7%), "Русала" (-2,6%), АФК "Система" (-2,5%), "Норникеля" (-2,2%), "Полюса" (-2,2%), "Ростелекома" (-2,2%), "Т-Технологии" (-2,2%), "ВК" (-2%).

Банк России использовал шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта впервые с 2020 года.

ЦБ сохранил сигнал по дальнейшей ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Регулятор, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. Кроме того, ЦБ сообщил, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

Банк России РТС Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России отметил рост проинфляционных рисков из-за спада производства топлива

ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%

 ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%

Сбер сократил 65% позиций кураторов отделений в регионах за счет внедрения ИИ

 Сбер сократил 65% позиций кураторов отделений в регионах за счет внедрения ИИ

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2738 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9999 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 171 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов