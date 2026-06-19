Индекс МосБиржи на решении ЦБ по ставке провалился ниже 2410 пунктов

Банк России использовал шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта впервые с 2020 года.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций отреагировал распродажами на решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14% годовых), индекс МосБиржи провалился ниже 2410 пунктов, обновив минимум с 18 декабря 2024 года.

К 13:34 по Москве индекс МосБиржи снизился на 1,4% до 2408,1 пункта (утром индекс поднимался к 2460п), индекс РТС снизился на 1,4% до 1034,1 пункта. Среди индексных акций лидируют в откате бумаги Совкомбанка (-2,7%), "Русала" (-2,6%), АФК "Система" (-2,5%), "Норникеля" (-2,2%), "Полюса" (-2,2%), "Ростелекома" (-2,2%), "Т-Технологии" (-2,2%), "ВК" (-2%).

Банк России использовал шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта впервые с 2020 года.

ЦБ сохранил сигнал по дальнейшей ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Регулятор, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. Кроме того, ЦБ сообщил, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.