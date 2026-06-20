"Дочка" Совкомбанка будет выкупать акции материнской компании с биржи объемом 2 млрд руб. в квартал

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Совкомбанк страхование жизни" (дочерняя компания Совкомбанка) запускает программу выкупа акций материнской кредитной организации на Московской бирже.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, плановый объем покупок акций банка составит 2 млрд рублей в квартал. Программа действует до отдельного решения о ее завершении.

Предполагается, что "Совкомбанк страхование жизни" будет выкупать акции Совкомбанка за счет собственных средств. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.

Операции начнутся на следующей неделе, сообщил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос на конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге. Он отметил, что эти покупки не являются buyback, так как акции выкупает не сам банка, а его "дочка".

Что именно будет с выкупленными акциями банк не уточнил, отметив, что их продажа обратно в рынок не рассматривается. "Такой шаг по экономическому смыслу соответствовал бы SPO, а проведение SPO не входит в планы банка", - подчеркнула кредитная организация.

Программа выкупа заложена в бизнес-план группы. "По расчетам менеджмента, покупки не приведут к снижению дивидендного потока от страхового бизнеса группы, так как масштаб и прибыль страхового направления опережают планы менеджмента группы на 2026 год", - отметил банк.

Менеджмент кредитной организации считает, что текущая рыночная оценка банка не отражает фундаментальные показатели группы, потенциал роста капитала и прибыли на акцию.

"При такой оценке выкуп акций с рынка - рациональный и понятный способ распределения капитала: он дает ликвидность тем, кто хочет продать, и будущую прибыль от прироста стоимости акций остающимся акционерам. Мы будем стараться использовать этот инструмент до тех пор, пока сохраняется гигантский разрыв между текущей рыночной котировкой акции и ее фундаментальной оценкой", - заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приведены в сообщении.

Банк подчеркивает, что решение о запуске программы выкупа его акций с рынка не влияет на рекомендацию наблюдательного совета выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,35 рубля на одну акцию.

"Возврат к распределению прибыли только в форме дивидендов в диапазоне 25-50% чистой прибыли по МСФО возможен после устойчивого роста цены акции при сохранении достаточного запаса капитала и возможностей для прибыльного роста бизнеса", - подчеркивает кредитная организация.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк не планирует дополнительные дивидендные выплаты за 2025 год, помимо уже объявленных, при наличии дополнительного капитала хотел бы провести выкуп акций с рынка. "Существует возможность, что у нас появятся дополнительные буферы капитала до конца года. Но наши намерения сверх вот этой суммы связаны с buyback, конечно. Появится какой-то дополнительный буфер, немедленный buyback, не дивиденды", - сообщил Хотимский в конце мая.

Набсовет Совкомбанка ранее рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, всего направить на эти цели 7,9 млрд рублей (14,8% от чистой прибыли по МСФО). За 2024 год банк выплатил дивиденды в таком же размере - 0,35 рубля на одну акцию (всего - 7,9 млрд рублей, тогда это составляло 10% от прибыли за год).

Дивидендная политика Совкомбанка предполагает распределение на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. При этом выплата дивидендов не должна приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка до уровня ниже 11,5%.

Подробную структуру собственности Совкомбанк, как и многие другие российские кредитные организации, не раскрывает. Основным акционером является МКАО "Совко Капитал Партнерс", free-float составляет 16,3% (данные из отчета банка по МСФО за 2025 год).

По итогам I квартала 2026 года Совкомбанк занимал 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".