Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,7%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил откат прошлой пятницы после умеренного понижения ключевой ставки Банком России, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с конфликтом РФ-Украина и дешевеющей нефти (фьючерс на Brent опустился к $79 за баррель) на фоне успешного завершения первого раунда переговоров США и Ирана.

К 10:01 индекс Мосбиржи составил 2403,36 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1030,94 пункта (-0,7%). Из индексных акций лидируют в снижении после отсечки квартальных дивидендов бумаги "ЦИАН" (-7,7%), также просели акции "Эн+ груп" (-4,2%), "Русала" (-3,7%), но выросли акции Совкомбанка (+4%) на новостях о выкупе бумаг.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составляет 73,439 руб. (+7,99 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-2,8%), "НЛМК" (-2,5%), "Аэрофлота" (-2,4%), "Северстали" (-2,4%), "ВК" (-2,2%), "Норникеля" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -0,8% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "ФосАгро" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "МТС" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Полюса" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Правительство РФ ввело пошлину в размере 8% от таможенной стоимости на необработанные алмазы массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазы спецразмеров (массой более 10,8 карата). Соответствующее постановление подписано 12 июня, пошлина будет взиматься с 1 сентября 2026 года.

"Совкомбанк страхование жизни" (дочерняя компания Совкомбанка) запускает на неделе программу выкупа акций материнской кредитной организации на Московской бирже. Как говорится в сообщении Совкомбанка, плановый объем покупок акций банка составит 2 млрд рублей в квартал. Программа действует до отдельного решения о ее завершении. Предполагается, что "Совкомбанк страхование жизни" будет выкупать бумаги за счет собственных средств. Операции будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,1%).

ЦБ РФ в минувшую пятницу принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14% годовых). Регулятор сохранил сигнал по дальнейшей ДКП: он будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ также отметил, что рост экономики РФ продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими.

Кроме того, Банк России сообщил, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

Комитет Сената США по вооруженным силам запросил у Пентагона данные о возможности дополнительных поставок Украине зенитных ракет Patriot (PAC-3), сообщило в пятницу издание The War Zone. По его данным, комитет поручил ведомству представить не позднее 1 октября 2026 года доклад, в котором оценивается способность поставок перехватчиков PAC-3 на Украину с учетом сохраняющейся обеспокоенности по поводу доступности перехватчиков и влияния таких поставок на боеготовность вооруженных сил США и выполнения заказов союзников.

Издание отмечает, что Пентагон отказался прокомментировать ему запрос комитета, сообщить количество уже направленных Украине перехватчиков, а также возможность увеличения их поставок.

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью ИС "Вести", что Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования в Анкоридже. "Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", - заявил Ушаков.

Прошедшие в воскресенье переговоры делегаций США и Ирана завершены, встречи технических групп будут продолжаться в Швейцарии всю неделю, говорится в опубликованном МИД Катара заявлении. "Технические переговоры по всем вопросам будут продолжены до конца недели на курорте Бюргеншток", - отмечено в заявлении выступавших в роли посредников Катара и Пакистана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил ранее в воскресенье журналистам в Бюргенштоке, что на переговорах по Ирану уже был достигнут прогресс.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также заявил о продвижении консультаций в позитивном ключе. "В ходе четырехсторонних переговоров (с участием Пакистана и Катара в качестве посредников - ИФ) в Швейцарии достигнут хороший прогресс", - сообщил Багаи, его цитирует Press TV.

Между тем президент США Дональд Трамп ранее заявил, что нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не остановит действия проиранских группировок в Ливане. "Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану, так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее!" - написал президент США в воскресенье в соцсети Truth Social.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что следующей целью снижения индекса Мосбиржи могут стать минимумы 2024 года.

Поводом для усиления негативных настроений, наряду с геополитикой, выступили разочаровывающие итоги заседания Банка России, заставляющие еще более консервативно оценивать перспективы российской экономики: регулятор не только снизил ключевую ставку на символические 25 б.п., но и отметил сокращение потенциала дальнейшего снижения, констатирует аналитик.

Рынок акций РФ уже технически перепродан, но продолжает выглядеть слабо в условиях заметно повысившейся геополитической и экономической неопределенности. Индекс Мосбиржи закрепился под отметкой 2450 пунктов, теперь выступающей сопротивлением. В начале этой недели можно рассчитывать на попытки стабилизации на рынке, с борьбой участников за удержание индекса выше 2400 пунктов. Но в целом, в отсутствие поддерживающих новостей на неделе индекс Мосбиржи продолжит снижение в направлении 2370 пунктов, района минимумов 2024 года, считает Локтюхов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, хотя регулятор сохранил умеренно мягкий сигнал, указав на возможность продолжения снижения ставки на следующих заседаниях, в сочетании с довольно жесткими заявлениями руководства ЦБ это означает более медленную, чем предполагалось ранее, нормализацию ДКП в стране и более продолжительный период повышенной стоимости заимствований для бизнеса и населения. При этом никуда не делись другие негативные факторы для рынка - упавшие цены на нефть, устойчиво крепкий рубль, усилившиеся геополитические риски и возможность дальнейшего санкционного давления Запада на РФ.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи после существенного снижения пытается найти поддержку вблизи уровня 2400 пунктов, а также нижней границы локального нисходящего канала. Индекс находится в зоне перепроданности, в связи с чем нельзя исключать возможность формирования коррекции вверх с целью 2500 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что инвестиционные покупки акций делать пока рано.

ЦБ РФ в пятницу намекнул на замедление цикла ослабления ДКП. Скорее всего, на июльском заседании, которое будет опорным, регулятор повысит прогноз средней ключевой ставки на ближайшие годы. Также очень вероятно, что до конца 2026 года ЦБ будет снижать ставку по 0,25 п.п. Причины жесткости - в ожидании роста бюджетных расходов.

На этом фоне индекс Мосбиржи тестирует поддержку 2400 пунктов, и пока нет уверенности, что она устоит. При негативном развитии событий следующей целью падения выступит рубеж 2200 пунктов, но далеко не факт, что и там нужно будет агрессивно подбирать бумаги "широким фронтом". Возможный рост дефицита бюджета РФ намекает и на то, что власти будут закручивать налоговые гайки, в том числе растет вероятность введения "налога на сверхдоходы", первыми кандидатами на который являются банки, считает Зацепин.

В США в минувшую пятницу биржи не работали в связи с празднованием Дня освобождения рабов.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 13-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $79,04 за баррель (-1,9% и +0,9% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $75,28 за баррель (-0,7% к уровню четверга).

В заявлении, опубликованном посредниками, - Катаром и Пакистаном - говорится о достигнутом сторонами прогрессе, в том числе о создании механизма для дальнейших технических переговоров.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что по итогам консультаций Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Делегации Ирана и США на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане.

Иран после того, как Штаты сняли блокаду с его портов, увеличил поставки нефти через Ормузский пролив до максимума с момента начала конфликта в регионе 28 февраля этого года, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.