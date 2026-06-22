Индекс МосБиржи обновил минимум с 18 декабря 2024 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на основной сессии утром в понедельник пробил отметку 2400 пунктов впервые с 18 декабря 2024 года, продолжая отыгрывать умеренное понижение ключевой ставки Банком России, сохраняющуюся геополитическую напряженность в связи с конфликтом РФ-Украина и дешевеющую нефть (фьючерс на Brent опустился к $79 за баррель) на фоне успешного завершения первого раунда переговоров США и Ирана.

К 10:25 индекс МосБиржи составил 2397,61 пункта (-1%), индекс РТС - 1028,47 пункта (-1%). Среди индексных акций лидируют в снижении бумаги "ЦИАН" (-8,1%), "Эн+ груп" (-4,5%), "АЛРОСА" (-4,3%), "Русала" (-3,9%), "ВК" (-3,5%), "НЛМК" (-3,4%), "Аэрофлота" (-3,1%).

Выросли бумаги Совкомбанка (+3,5%) после известий о старте программы выкупа своих акций с рынка объемом 2 млрд рублей в квартал.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:25 составил 11,8 млрд рублей (из них 1,19 млрд рублей пришлось на акции Совкомбанка, 1,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,14 млрд рублей на акции "Т-Технологии").