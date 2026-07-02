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ЦБ РФ сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Все заявления Банка России после июньского заседания совета директоров по ставке сейчас актуальны, сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) сохраняется, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Я уже сказал, что у нас с июньского заседания прошло совсем мало времени, поэтому всё, что прозвучало в июне, оно сохраняет актуальность на сегодняшний день", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос, остается ли в силе сигнал.

ЦБ по итогам июньского заседания совета директоров сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

"На сегодняшний день всё, что в пресс-релизе состоит, в резюме, всё сохраняет актуальность", - подчеркнул Тремасов.

Он добавил, что пока о следующем шаге изменения денежно-кредитной политики говорить сложно.

"У нас с этого заседания прошло совсем мало времени, пока, наверное, чего-то сверхнеожиданного с момента последнего заседания не произошло. До ближайшего заседания времени ещё очень много, поэтому будем оценивать. Сейчас ситуация достаточно быстро меняется. Понятно, что ситуация на топливом рынке будет в фокусе внимания - того, что нам предстоит проанализировать, в том числе оценить вторичные эффекты, влияние на инфляционные ожидания. Вот сейчас, наверное, говорить о будущем шаге сложно", - сказал советник главы ЦБ, отвечая на вопрос, не выросла ли вероятность паузы в снижении ключевой ставки на июльском заседании.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

ЦБ в прогнозе, в том числе, учтет и ситуацию на топливном рынке. "Мы обновляем наш прогноз в июле. В этом прогнозе будут содержаться, в том числе, и предпосылки, касающиеся развития вот этой ситуации", - отметил Тремасов.

"Ситуация, сложившаяся на топливом рынке, это то, что не закладывалось в апрельский прогноз. Соответственно мы будем анализировать влияние этих событий, эти события, они найдут отражение в нашем новом прогнозе, в обновлённом прогнозе в июле", - добавил он.

Он не ответил на вопрос, повысит ли ЦБ прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5-5,5%.

"Мы будем анализировать весь объём факторов. На самом деле не только история на топливном рынке влияет на инфляцию. Сейчас я не могу сказать, будет этот прогноз пересмотрен или не будет, но объективно мы видим реализацию данного риска", - заявил советник главы ЦБ.

Он подчеркнул, что ситуация развивается очень быстро. Также важно учитывать принимаемые правительством меры в части стабилизации ситуации с топливом. "Будем анализировать эти меры, их эффект", - сказал Тремасов.

ЦБ в июне вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 б.п. - до 14%).

Кирилл Тремасов ЦБ РФ Банк России
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