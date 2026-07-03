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Лагард допустила досрочный уход с поста главы ЕЦБ для участия в политике во Франции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не исключает, что может покинуть этот пост до официального окончания срока ее полномочий в конце 2027 года, чтобы заняться французской политикой.

В интервью газете Les Echos она отметила, что участие в президентских выборах во Франции весной следующего года в настоящее время не входит в ее планы.

Ранее Лагард опровергала слухи о возможности досрочного ухода с поста главы ЕЦБ, говоря, что капитан не должен оставлять корабль в турбулентные времена.

Однако на вопрос Les Echos о том, может ли это произойти в случае снижения неопределенности, она ответила, что "это возможно".

"Я считаю, что голос Европы должен быть услышан в ходе президентской кампании во Франции", - сказала Лагард.

На вопрос, планирует ли она баллотироваться сама, Лагард сначала ответила: "Я подумаю об этом", но затем добавила, что шутит.

"Не думаю, что это сейчас стоит на повестке дня", - сказала она.

По словам Лагард, ее главная задача - привнести европейскую точку зрения в политическую дискуссию во Франции.

"Я бы говорила и французским, и европейским голосом, поскольку ассоциирую себя и с тем, и с другим", - сказала она, рассуждая о своей возможной роли в ходе выборов.

"Я бы сказала, что Франция должна играть решающую роль в определении будущего нашего континента. И что без европейской среды и опоры наши экономические перспективы будут по крайней мере неопределенными", - заявила она.

Кристин Лагард Франция ЕЦБ
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