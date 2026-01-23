Поиск

Глава ЕЦБ не согласилась с мнением премьера Канады о разрушении мирового порядка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Текущий мировой порядок меняется, однако нельзя говорить о его "разрушении", заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе сессии Global Economic Outlook на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Она отметила, что не совсем согласна с премьер-министром Канады Марком Карни, который ранее на этой неделе в ходе выступления на ВЭФ выразил мнение, что мировой порядок находится "в разгаре разрушения", и призвал менее крупные страны "держаться вместе", чтобы противостоять давлению со стороны сверхдержав.

"Я думаю, мы, политики, находимся в точке, когда нам приходится рассматривать "план B" или даже "планы B", однако даже в этих условиях я не уверена, что нам стоит говорить о "разрушении", - сказала Лагард. - Думаю, нам следует говорить об альтернативах. Нам следует активнее, чем в прошлом, выявлять слабые места, болевые точки, зависимости и степень автономности".

Она отметила, что с экономической и деловой точки зрения страны зависят друг от друга и имеют прочные связи.

Лагард призвала "изучать все возможные направления" и "отличать сигналы от шума". "Я думаю, на этой неделе было очень много шума", - сказала она.

Принявшая участие в той же сессии гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что проблемы в мировой экономике, вызванные торговыми войнами, не будут полностью устранены.

"Я не думаю, что мы вернемся туда, где были раньше", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как меняется ситуация в связи с действиями президента США Дональда Трампа по отношению к союзникам.

При этом глава ВТО отметила, что, "несмотря на все потрясения, в экономическую систему встроена определенная устойчивость".

"Мировая торговля пережила самые серьезные сбои за последние 80 лет, в этом нет сомнений, - сказала она. - Глобальные торговые правила были подорваны. Но, как мне кажется, система выстроена таким образом, что она достаточно прочна, и потребуется очень многое, чтобы ее разрушить".

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, в свою очередь, отметила, что "мир меняется, и меняется уже давно".

"Мы живем в мире, подверженном шокам. Мы получаем геополитические, технологические и климатические "сюрпризы", а мы не привыкли находиться в подобной быстро меняющейся среде", - сказала Георгиева.

Она предупредила, в частности, о риске формирования "пузыря" в сфере ИИ-разработок. Согласно анализу МВФ, ИИ-разработки в ближайшие годы окажут то или иное влияние - "либо усилят, либо ликвидируют, либо трансформируют" - примерно на 60% рабочих мест в развитых странах и на 40% в глобальном масштабе.

ЕЦБ Кристин Лагард Канада Марк Карни
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

 Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

Что случилось этой ночью: пятница, 23 января

Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

 Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

 Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

РФ выразила готовность направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Трамп не против, если РФ направит средства в Совет мира по Газе
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });