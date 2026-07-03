ЕК выдвинула предложения по пяти крупномасштабным оборонным проектам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила пять новых крупномасштабных проектов, квалифицируемых в Евросоюзе как Европейские оборонные проекты общего интереса (EDPCI) и призванных помочь странам ЕС укрепить свои оборонные возможности путем совместной разработки ключевых военных систем.

"Эти новые, амбициозные и долгосрочные оборонные проекты станут ключевыми инициативами по укреплению обороноспособности ЕС и повышению нашей стратегической автономии. Предлагаемые нами сегодня проекты в области обороны и космонавтики внесут прямой вклад в развитие европейского воздушного, морского и космического щита, расширение возможностей по борьбе с беспилотниками и противодействию им, а также в обеспечение безопасности на восточном фланге", - заявил член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Совокупный объем финансирования, составляющий около 190 млрд евро к 2036 году, позволит этим проектам "сыграть ключевую роль в укреплении военного потенциала государств-членов и обеспечении безопасности Европы и европейцев", добавил он.

В коммюнике ЕК поясняется, что промышленные проекты сосредоточены на пяти приоритетных областях: беспилотные летательные аппараты и системы противодействия им, морская и глубинная оборона, космос, противовоздушная и противоракетная оборона, а также укрепление безопасности вдоль восточного фланга ЕС.

В Брюсселе отмечают, что новые проекты призваны обеспечить основу для совместной работы стран ЕС над крупными оборонными инициативами, которые слишком масштабны или сложны для самостоятельной разработки отдельными странами.

"Поддерживая долгосрочное сотрудничество, проекты будут направлены на укрепление оборонной промышленности Европы и повышение способности ЕС реагировать на общие вызовы безопасности в соответствии с приоритетами НАТО в области военного потенциала", - говорится в коммюнике.

В среднем в каждом проекте участвуют 18 государств, и в четырех из пяти проектов участвует Украина.

Ожидается, что Еврокомиссия окажет финансовую поддержку и продолжит оказывать помощь государствам-членам в координации реализации этих проектов. ЕК также будет отслеживать прогресс в достижении согласованных контрольных точек для обеспечения своевременной реализации EDPCI.

Предложение ЕК, в том числе предполагаемый объем инвестиций, теперь обсудит Совет ЕС. После утверждения советом списка проектов EDPCI, у них появится право на получение финансирования ЕС через Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), уточнили в Еврокомиссии.