Оборонные проекты по защите восточной границы ЕС рассчитаны на десятки миллиардов евро

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные усилия Евросоюза по укреплению обороны своего восточного фланга связаны с двумя проектами, в которых участвуют, в том числе, не члены ЕС - Украина и Норвегия, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"Один из них - "Наблюдение за восточным флангом", который выходит далеко за рамки беспилотников и охватывает широкий спектр возможностей, будь то противоминная борьба, военная мобильность, системы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал он на брифинге в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, в этом проекте участвуют 13 стран ЕС, Норвегия и Украина. Ориентировочные инвестиции составляют от 60 до 100 млрд евро, а сроки реализации - до 2036 года.

"Другой ключевой проект называется Decorder. Он сосредоточен на беспилотниках. В нем участвуют 26 стран ЕС, а также Норвегия и Украина. Ориентировочный бюджет составляет от 3,5 до 5 млрд евро, завершение предусмотрено к 2033 году", - сообщил представитель ЕК.