Лимит в пять карт на одного человека мог бы затронуть не менее миллиона клиентов Т-Банка

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Если бы законодатели все-таки ввели планировавшееся ограничение на владение одним человеком не более чем пятью картами одной кредитной организации, то это могло бы затронуть более миллиона клиентов Т-Банка, заявил "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов.

Законопроект "Антифрод-2" (№ 1110676-8) изначально предусматривал ограничение общего числа банковских карт у одного человека лимитом в 20 штук, при этом не более пяти карт от одного банка. Позднее положение об ограничении в пять карт в одном банке была исключено из текста проекта и не вошло в закон.

"Надеюсь, не будет дополнительных каких-то ограничений по количеству карт в одном банке - по крайней мере, мы их не ждём. Мы участвовали в обсуждении вместе с регулятором, пока мы не видим каких-то дополнительных ограничений, которые уже обсуждались. Но в случае ограничения до пяти карт, у нас бы это затронуло не меньше миллиона клиентов. Это достаточно большое количество, и это было бы неприятно. При этом мы говорим, конечно же, о хороших, добросовестных клиентах", - сказал Хромов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы считаем, что бизнесу было бы проще, если бы обязательного ограничения в принципе не было. Мы бы сами в рамках управления различными рисками контролировали бы этот процесс. Антифрод-системы между банками активно взаимодействуют, и здесь тоже вводили бы ограничения в отношении конкретных лиц в зависимости от обстоятельств", - добавил он.

При этом общее ограничение в 20 карт на одного человека во всех банках, по его мнению, вполне адекватно.

Госдума в июне приняла в третьем чтении закон, который усиливает антифрод-требования к банкам и операторам связи, вводит лимит на число банковских карт у одного человека и право банка задерживать подозрительные переводы на срок до 6 часов. Закон также расширяет механизм возмещения гражданам похищенных средств, обязывает банки применять средства защиты своего ПО от вредоносного программного обеспечения, а также создает национальный удостоверяющий центр и систему сертификатов безопасности.