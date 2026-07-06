Поиск

В ближайшие годы в России введут три серийных арктических СПГ-газовоза

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию еще трех серийных отечественных СПГ-газовозов высокого ледового класса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании "Иннопрома-2026".

Он напомнил, что в Приморском крае построены два первых в стране отечественных СПГ-газовоза - "Алексей Косыгин" и "Константин Посьет".

"И в течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три аналогичных судна. Они соответствуют самому высокому ледовому классу. И эффективны для действий в самых суровых арктических условиях", - сказал премьер-министр.

"На этапе разработки в них были предусмотрены некоторые иностранные системы. Сейчас, чтобы исключить их наличие, уже приступили к проектированию полностью российского танкера для перевозки сжиженного природного газа. В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути", - добавил он.

По его словам, в целом за 2025 год и первую половину 2026 года было сдано уже более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые, что выше плановых значений.

В июне на верфи судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" в Приморском крае прошла церемония имянаречения арктического СПГ-газовоза "Константин Посьет". Это второй СПГ-танкер нового поколения арктических газовозов класса Arc 7. Головное судно "Алексей Косыгин" было сдано в эксплуатацию в конце декабря 2025 года. Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает свыше 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа (СПГ) и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки составляет 60 МВт.

Звезда Михаил Мишустин Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ дополнительно выделит на промышленную ипотеку в 2026 г. 3 млрд рублей

Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

 Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

 В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

В Крыму произошло массовое отключение электричества

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии до исторического максимума

 Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии до исторического максимума

Страны ОПЕК+ увеличили квоты по добыче нефти на август на 188 тыс. б/с

Продажи автомобилей Belgee в России в первом полугодии 2026 г. выросли на 61,6%

 Продажи автомобилей Belgee в России в первом полугодии 2026 г. выросли на 61,6%

"Семерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия увеличить добычу нефти в августе на 188 тыс. б/с

Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен до 10%, как и для бензина

 Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен до 10%, как и для бензина

Новак поручил обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки

 Новак поручил обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10351 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2923 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов