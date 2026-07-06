В ближайшие годы в России введут три серийных арктических СПГ-газовоза

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию еще трех серийных отечественных СПГ-газовозов высокого ледового класса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании "Иннопрома-2026".

Он напомнил, что в Приморском крае построены два первых в стране отечественных СПГ-газовоза - "Алексей Косыгин" и "Константин Посьет".

"И в течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще три аналогичных судна. Они соответствуют самому высокому ледовому классу. И эффективны для действий в самых суровых арктических условиях", - сказал премьер-министр.

"На этапе разработки в них были предусмотрены некоторые иностранные системы. Сейчас, чтобы исключить их наличие, уже приступили к проектированию полностью российского танкера для перевозки сжиженного природного газа. В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути", - добавил он.

По его словам, в целом за 2025 год и первую половину 2026 года было сдано уже более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые, что выше плановых значений.

В июне на верфи судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" в Приморском крае прошла церемония имянаречения арктического СПГ-газовоза "Константин Посьет". Это второй СПГ-танкер нового поколения арктических газовозов класса Arc 7. Головное судно "Алексей Косыгин" было сдано в эксплуатацию в конце декабря 2025 года. Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает свыше 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа (СПГ) и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки составляет 60 МВт.