ССК "Звезда" сдает серийный СПГ-газовоз арктического класса "Константин Посьет"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Приморье на верфи судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" принимают в эксплуатацию арктический танкер-газовоз "Константин Посьет".

"Серийное строительство судов нового поколения способствует обновлению флота. Именно высокотехнологичные грузовые танкеры - самые эффективные для работы в суровых условиях Арктики. Повышенная маневренность и высокий ледовый класс дают им возможность самостоятельно, без ледокольной проводки, преодолевать двухметровые льды", - говорится в поздравительной телеграмме участникам церемонии от премьер-министра Михаила Мишустина, она опубликована на сайте правительства.

Это второй СПГ-танкер нового поколения арктических газовозов класса Arc 7. Головное судно "Алексей Косыгин" было сдано в эксплуатацию в конце декабря 2025 года.

Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более 2 метров. Каждый газовоз вмещает свыше 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа (СПГ) и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки составляет 60 МВт.

Судостроительный комплекс "Звезда" работает на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), создан консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.