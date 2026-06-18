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СПГ-газовоз "Константин Посьет" будет эксплуатироваться по контракту с "Арктик СПГ 2"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Приморье на судостроительном заводе "Звезда" прошла церемония имянаречения арктического газовоза "Константин Посьет", второго судна серии арктических танкеров-газовозов СПГ, заказанных ПАО "Совкомфлот".

"Судно будет эксплуатироваться под флагом Российской Федерации в рамках долгосрочного тайм-чартерного контракта с компанией "Арктик СПГ 2", - сообщил "Совкомфлот".

Это второй СПГ-танкер нового поколения арктических газовозов. Судостроительный комплекс "Звезда" в декабре 2025 года передал ПАО "Совкомфлот" газовоз "Алексей Косыгин" - головное судно серии арктических газовозов ледового класса Arc 7. Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает более 172 тысяч кубометров СПГ и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки газовоза составляет 60 МВт.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. Государству принадлежит 82,8%.

Арктик СПГ 2 Звезда Приморье СПГ Совкомфлот
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