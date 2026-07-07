Минпромторг поддерживает обнуление НДПИ для РЗМ-проектов в обмен на инвестиции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг продолжает продвигать обнуление НДПИ для проектов по добыче редкоземельных металлов (РЗМ) и поддерживает вариант налогового стимулирования в привязке к инвестициям.

"Мы вместе с вами (предприятиями - ИФ) выходили с инициативой полного обнуления НДПИ, - напомнил замглавы Минпромторга Михаил Юрин, выступая на форуме "Иннопром-2026". - То есть сейчас есть льгота по НДПИ, но, на мой вкус, поскольку это критически важные и стратегические материалы, наверное, на этапе горной разработки нам стоит отработать историю с полностью обнулением НДПИ на какой-то период, в обмен на какие-то инвестиции".

В прошлом году власти активно обсуждали обнуление НДПИ для РЗМ-проектов. Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов сначала говорил, что Минфин готов рассматривать предложения о льготных налоговых режимах для РЗМ-проектов, только если они работают "в ноль" или "в минус". Позднее в интервью "Ведомостям" он заявил, что Минфин готов обсуждать налоговое стимулирование добычи РЗМ только в привязке к инвестициям в новые проекты. "Бизнес уже обратился с просьбой о льготе, но она не может быть безусловной, как в запросе, - например просто понижающий коэффициент к базовой ставке НДПИ. Так это не работает. Мы говорим о полной ставке НДПИ, которая может быть уменьшена на размер осуществленных инвестиций, если они есть", - заявил он.