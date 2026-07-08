Mercedes-Benz в II квартале снизил продажи автомобилей на 8%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Mercedes-Benz AG во втором квартале 2026 года продал 417,8 тысячи легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем годом ранее, сообщила компаняи.

Продажи электромобилей подскочили на 51% - до 52,9 тысячи.

Продажи в Европе (страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария и Норвегия) повысились на 4% и достигли 166,4 тысячи, в том числе в Германии - на 6%, до 56 тысяч. В Северной Америке было продано 91,3 тысячи автомобилей (рост на 13%), из которых на США пришлись 81,9 тысячи (повышение на 10%).

В Азии было реализовано 138,3 тысячи машин (снижение на 27%), в том числе в Китае - 98,6 тысячи (падение на 30%). В остальных регионах был отмечен спад продаж на 10% - до 21,7 тысячи машин.

Продажи Mercedes-Benz в первом полугодии составили в целом 837,2 тысячи машин (сокращение на 7%), в том числе электромобилей - 97,1 тысячи (рост на 28%).

Подразделение Mercedes-Benz Vans, которое выпускает фургоны, во втором квартале реализовало 94,1 тысячи машин (увеличение на 1%), из которых 10,1 тыс. были оснащены электродвигателями (повышение на 46%). В первом полугодии подразделение продало 174,3 тысячи машин (сокращение на 1%), в том числе с электродвигателями - 16,2 тысячи (рост на 39%).

С начала 2026 года капитализация Mercedes-Benz упала более чем на 26% (до 44,3 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил чуть более 1%.