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Brent остается в плюсе и торгуется у $76,63 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе днем в пятницу после снижения примерно на 2% накануне, в центре внимания рынка остается ближневосточный конфликт.

К 14:24 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (на 0,43%) до $76,63 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,26 (на 0,36%), до $72,34 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $75,36 за баррель, WTI - до $71,16 за баррель. По итогам недели они могут подорожать примерно на 6% и 5% соответственно.

Ночь на пятницу в Персидском заливе прошла более спокойно после двух дней обмена ударами между США и Ираном, последовавшего за обстрелом иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе.

Катар, Пакистан и другие региональные посредники пытаются снизить напряженность между США и Ираном и возобновить переговоры по ядерной сделке, сообщил Axios со ссылкой на источники. Посредники полагают, что Вашингтон и Тегеран достигли прогресса в этом направлении и хотят предотвратить срыв меморандума о взаимопонимании.

CNN накануне сообщила со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждение технических вопросов.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном.

Отсутствие новых американских ударов по Ирану оказывает давление на цены, хотя сокращение поставок через Ормузский пролив и препятствует их снижению, написал аналитик UBS Джованни Стауново.

Уверенность рынка в том, что Вашингтон и Тегеран вернутся к дипломатическому урегулированию конфликта, сдерживает подъем цен на нефть, отметила основатель Vanda Insights Вандана Хари, добавив, что в котировках сохраняется значительная премия за риск, обусловленная отсутствием понимания того, когда восстановится движение судов через Ормузский пролив.

Новый виток эскалации напряженности на Ближнем Востоке ставит под сомнение прогноз Международного энергетического агентства, где ожидают профицита на рынке в следующем году. Заключение долгосрочного мирного соглашения является "необходимым условием" для нормализации предложения нефти, отмечается в докладе МЭА.

Текущий прогноз предполагает, что в 2027 году предложение нефти будет превышать спрос на 4,62 млн баррелей в сутки, тогда как в 2026 году ожидается дефицит в объеме 860 тысяч б/с.

Brent WTI Иран МЭА США
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