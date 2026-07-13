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Samsung начал подготовку к производству новых ИИ-чипов Tesla

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics начала подготовку к производству новых ИИ-чипов AI5 американской Tesla, передает "Рёнхап" со ссылкой на отраслевые источники.

Недавно один из топ-менеджеров Samsung сообщил в соцсети LinkedIn о передаче компании итоговой проектной документации для массового производства этих чипов. По его словам, процессоры будет выпускать завод Samsung в городе Тейлор (Техас) с использованием техпроцесса 2 нм. Запуск площадки запланирован на 2026 год, начало массового производства для крупных клиентов - на следующий.

AI5 - собственная разработка Tesla. Предполагается, что на этих чипах будут работать система помощи водителю Full Self-Driving (FSD), человекоподобные роботы Optimus и дата-центры компании.

Их интеграция в новую продукцию Tesla ожидается в ближайшем будущем.

Samsung Tesla Техас Тейлор США Южная Корея
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