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ЕС и страны Персидского залива выступили в защиту свободы судоходства в Ормузском проливе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз (ЕС) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявили о праве всех государств на судоходство в Ормузском проливе и осудили атаки Ирана против торговых судов.

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"Европейский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива подтверждают, что свобода судоходства, включая право прохода через Ормузский пролив, используемый для международного судоходства, гарантируется международным правом, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Эти права принадлежат судам всех государств и не могут быть приостановлены, ограничены или обусловлены каким-либо государством", - говорится в совместном заявлении сторон.

Документ, распространенный в ночь на вторник, подписали сопредседатели проходившего накануне в Брюсселе Форума высокого уровня ЕС-ССАГПЗ по региональной безопасности и сотрудничеству глава дипломатии ЕС Кая Каллас и министр иностранных дел председательствующего в ССАГПЗ Королевства Бахрейн Абдель Латыф Аз-Зайяни.

В заявлении подчеркивается, что ЕС и ССАГПЗ "самым решительным образом осуждают нападения, совершенные Ираном на торговые суда, проходящие через Ормузский пролив, а также на суверенную территорию государств региона, включая Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман и Иорданию".

Эти нападения, отмечается в документе, поставили под угрозу жизни мирных жителей и моряков, нарушили международное право и резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН и являются совершенно неоправданными.

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"Мы отвергаем как незаконное любое утверждение суверенитета или контроля над Ормузским проливом со стороны любого государства и выступаем против любого режима разрешений, транзитных пошлин или сборов за услуги, взимаемых с международного судоходства. Никакие двусторонние соглашения, договоренности или меморандумы между государствами не могут незаконно регулировать или ограничивать право прохода через международный пролив, которое гарантировано всем государствам международным правом и не может быть подчинено контролю или разрешению какого-либо государства", - заявили ЕС и ССАГПЗ.

Они призвали Иран "немедленно и безоговорочно прекратить все нападения и любое вмешательство в морское судоходство; обеспечить беспрепятственное и устойчивое функционирование Ормузского пролива без каких-либо условий, сборов или пошлин; и в полной мере соблюдать международное право и резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН".

"Мы отвергаем введение каких-либо односторонних или незаконных механизмов или соглашений, затрагивающих безопасное судоходство через пролив. Государства должны сотрудничать и поддерживать международные и региональные институты, ответственные за морское управление и безопасность, в частности Международную морскую организацию", - сказано в совместном заявлении.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ЕС ССАГПЗ Ормузский пролив судоходство
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