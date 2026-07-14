Экспорт угля по сети РЖД вырос в июне на 19,6%, до 16,9 млн тонн

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Погрузка угля на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в июне 2026 года на 19,6% в годовом измерении, до 16,9 млн тонн, сообщила компания.

Из этого объема в направлении портов было перевезено 15,5 млн тонн угля (+24,2% к июню 2025 г.). В том числе, в адрес портов Дальнего Востока было отправлено 9,6 млн тонн (+14,4%), в адрес портов Юга - 2,4 млн тонн (рост в 1,7 раза), в адрес портов Северо-Запада - 3,7 млн тонн угля (+31,9%).

В целом погрузка угля на сети РЖД в июне составила 27,6 млн тонн (+11,1%).

Погрузка экспортного угля в восточном направлении в июне 2026 года достигла 10,7 млн тонн (+9,1%), а с учетом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу было отгружено 13,5 млн тонн угля (+6,7%).

Доля угля в общем объеме погрузки РЖД составила в июне 30,6% (в 2025 году - 27,8%).

В I полугодии 2026 года на сети РЖД погружено 166 млн тонн угля (+1,8% в годовом измерении), в том числе на экспорт - 93,9 млн тонн (+6,1%).