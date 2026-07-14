Китай продолжает наращивать импорт газа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать импорт газа, в то время как все остальные крупные импортеры - Европа, Япония, Южная Корея - сталкиваются с падением поставок.

Китай, крупнейший в мире импортер природного газа, в мае 2026 года принял суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) 14,215 млрд куб. м газа, что на 4% больше, чем годом ранее (13,627 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала года.

На мировом рынке СПГ в начале года главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии. В марте начался кризис в Персидском заливе, что лишило мировой рынок существенной доли предложения нефти и СПГ и взвинтило цены.

С января по март китайский импорт показывал заметное снижение, прежде всего за счет сокращения закупок СПГ. Как замечают эксперты Wood Mackenzie, к началу 2026 года страна накопила большие объем запасы газа. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно и пришлось наращивать импорт и без того дефицитного СПГ: на 2% в апреле и на 4% (как это можно предварительно консервативно оценить) в мае. Этому мог помочь высокий уровень диверсификации портфеля поставок КНР, самый высокий среди всех крупных азиатских покупателей СПГ, замечает WoodMac.

Как следствие, средняя цена импорта газа Китаем в мае выросла до $389 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с конца 2024 года (за последние полтора года - 18 месяцев).

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего выход российских поставок по газопроводу "Сила Сибири" на плановый уровень.

Россия также является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее - 18 и 20 июля.