Поиск

Китай продолжает наращивать импорт газа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать импорт газа, в то время как все остальные крупные импортеры - Европа, Япония, Южная Корея - сталкиваются с падением поставок.

Китай, крупнейший в мире импортер природного газа, в мае 2026 года принял суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) 14,215 млрд куб. м газа, что на 4% больше, чем годом ранее (13,627 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала года.

На мировом рынке СПГ в начале года главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии. В марте начался кризис в Персидском заливе, что лишило мировой рынок существенной доли предложения нефти и СПГ и взвинтило цены.

С января по март китайский импорт показывал заметное снижение, прежде всего за счет сокращения закупок СПГ. Как замечают эксперты Wood Mackenzie, к началу 2026 года страна накопила большие объем запасы газа. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно и пришлось наращивать импорт и без того дефицитного СПГ: на 2% в апреле и на 4% (как это можно предварительно консервативно оценить) в мае. Этому мог помочь высокий уровень диверсификации портфеля поставок КНР, самый высокий среди всех крупных азиатских покупателей СПГ, замечает WoodMac.

Как следствие, средняя цена импорта газа Китаем в мае выросла до $389 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с конца 2024 года (за последние полтора года - 18 месяцев).

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего выход российских поставок по газопроводу "Сила Сибири" на плановый уровень.

Россия также является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее - 18 и 20 июля.

Wood Mackenzie TotalEnergies ГТУ КНР Газпром Казахстан Китай НОВАТЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

Нефть Brent подорожала до $84,78 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

Уолл-стрит начала неделю снижением, индекс Nasdaq потерял больше 1,5%

Курская область сокращает поток машин на АЗС в целях безопасности

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

 Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Страны ЕС 15 июля попытаются согласовать вопрос о потолке цены для российской нефти

Глава VW допустил сокращение еще 50 тысяч рабочих мест для экономии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов