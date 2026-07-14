Квартальная чистая прибыль Bank of America выросла на 27%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, во втором квартале 2026 года резко увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

В апреле-июне чистая прибыль банка составила $9,07 млрд, или $1,21 в расчете на акцию, по сравнению с $7,17 млрд, или $0,9 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась до $31,56 млрд против $27,44 млрд годом ранее.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем оценивали чистую прибыль банка на уровне $1,13 на бумагу при выручке в $30,72 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 9% - до $16,2 млрд, в целом совпав с прогнозами рынка.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам BofA в апреле-июне составили $1,37 млрд против $1,34 млрд в первом квартале и $1,59 млрд во втором квартале прошлого года.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц выросла на 5%, составив $11,3 млрд. Средний объем депозитов повысился на 1% - до $957 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в $6,9 млрд, что на 16% выше прошлогоднего показателя. Объем активов под управлением вырос на 12%, до $4,9 трлн.

Выручка в сфере глобального банкинга повысилась на 10% - до $6,2 млрд. Сумма комиссионных, полученных за организацию различных корпоративных сделок, подскочила в полтора раза и достигла $2,1 млрд.

Доходы подразделения BofA, отвечающего за операции на мировых рынках капитала, увеличилась на 34% и достигла $8 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) повысился на 9%, от операций с акциями - взлетел на 70%.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня составил 11,2% против 11,5% годом ранее.

Во втором квартале банк вернул акционерам около $8 млрд за счет выплаты дивидендов ($2 млрд) и выкупа своих акций ($6 млрд).

С начала 2026 года капитализация BofA выросла на 8,2%, до $422,3 млрд.