Goldman Sachs во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group во втором квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, выручку - на 39,5%.

В апреле-июне чистая прибыль банка составила $6,628 млрд, или $20,98 в расчете на акцию, против $3,723 млрд, или $10,91 на акцию, годом ранее.

Выручка достигла $20,338 млрд против $14,583 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль банка на уровне $14,38 на акцию.

Чистый процентный доход банка в отчетном квартале увеличился на 27% (до $3,954 млрд), непроцентные доходы - на 43% (до $16,384 млрд).

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам сократились до $102 млн с $384 млн годом ранее.

Выручка подразделения глобальных рынков Goldman Sachs во втором квартале выросла на 39% и достигла $20,338 млрд. В том числе доход от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) подскочил на 32% (до $4,59 млрд, от операций с акциями - на 72% (до $7,42 млрд). Комиссионные банка в сфере инвестиционно-банковских услуг взлетели на 55% и составили $3,4 млрд.

Выручка Goldman Sachs в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, повысилась на 20% - до $4,6 млрд.

В минувшем квартале банк вернул акционерам $5,36 млрд, в том числе $4 млрд за счет выкупа своих акций и $1,36 млрд в виде дивидендов.

Совет директоров банка одобрил повышение квартальных дивидендов до $5 с $4,5 на акцию. Выплаты пройдут 29 сентября, закрытие реестра акционеров назначено на 1 сентября.

С начала 2026 года капитализация Goldman Sachs увеличилась на 19% (до $308,6 млрд), тогда как индекс S&P 500 прибавил около 10%.