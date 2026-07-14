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Чистая прибыль Wells Fargo во II квартале выросла на 17%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. во втором квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 17%.

В апреле-июне чистая прибыль банка составила $6,407 млрд, или $2 в расчете на акцию, против $5,494 млрд, или $1,6 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась на 9% - до $22,622 млрд с $20,822 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,72 на бумагу при выручке в $21,9 млрд.

Чистый процентный доход Wells Fargo в минувшем квартале вырос на 5% и достиг $12,32 млрд. Непроцентные доходы увеличились на 13% - до $10,305 млрд.

Отчисления на покрытие возможных кредитных убытков составили $914 млн против $1,005 млрд годом ранее.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец июня опустился до 10,3% по сравнению с 11,1% год назад.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале увеличилась на 6% - до $10,288 млрд. Доход от ипотечного кредитования сократился на 7%, тем временем в сфере потребительского кредитования выручка выросла на 8%, в сфере автокредитования - на 33%, в сегменте кредитных карт - на 2%.

Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций нарастило выручку на 6% - до $3,118 млрд.

Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг вырос на 16% и составил $5,425 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 10% (до $1,536 млрд), от операций с акциями - на 64% (до $635 млн).

Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе активами состоятельных клиентов, повысило выручку на 13% - до $3,892 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка повысился на 15% и достиг $2,691 трлн.

Во втором квартале банк выкупил свои акции на общую сумму $3 млрд.

С начала 2026 года капитализация Wells Fargo уменьшилась на 6% (до $268 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 10%.

Wells Fargo США
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