Благотворительный фонд Гейтса сократит 20% персонала к 2030 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Благотворительная организация Gates Foundation сократит 500 рабочих мест, или 20% персонала, к 2030 году, пишет газета The Wall Street Journal.

Руководство организации инициировало внешнюю проверку ее взаимодействия со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Gates Foundation и ее со-основатель Билл Гейтс пытаются справиться с последствиями раскрытия информации о связях основателя Microsoft с Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера. Ранее в этом году Гейтс на встрече с сотрудниками заявил, что не участвовал в преступлениях Эпштейна и сожалеет о своих контактах с ним. Он вызван в Конгресс США для дачи в июне показаний по поводу своих связей с Эпштейном.

Глава Gates Foundation Марк Сузман в письме для сотрудников, оказавшемся в распоряжении WSJ, заявил, что на первом этапе организация сократит 200 позиций до конца 2027 года. Она также планирует урезать расходы на командировки и другие издержки.

Сузман сообщил, что в феврале инициировал внешнюю проверку, связанную со взаимодействием организации с Эпштейном и политикой заключения партнерств с сфере благотворительности. Результаты проверки, как ожидается, появятся летом.

Gates Foundation с активами в $86 млрд сфокусирована на поддержке здравоохранения в странах Африки, в том числе, борьбе с инфекционными заболеваниями. Одним из крупнейших доноров организации является известный американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет.

Баффет пожертвовал Gates Foundation порядка $43 млрд в 2006-2024 гг. В недавнем интервью CNBC инвестор заявил, что многого не знал о связях Гейтса с Эпштейном и не общался с основателем Microsoft с момента появления разоблачений. Он дал понять, что может прекратить помощь этой организации. Традиционно информация о благотворительных пожертвованиях Баффета появляется в июне.

Билл Гейтс Джеффри Эпштейн Gates Foundation
