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Изъятый у бизнесмена Гайсина в доход РФ банк "Вятич" оценен в 0,5 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость 100-процентной доли участия в уставном капитале банка "Вятич" (Рязанская область), который ранее по решению суда перешел от бизнесмена и экс-депутата Госдумы Малика Гайсина в собственность государства, составляет 513,2 млн рублей, сообщается на портале "Федресурс".

Как говорится в опубликованных там документах, оценщик охарактеризовал деятельность банка на данном этапе развития как среднеэффективную.

Можно ожидать, что улучшение макроэкономической обстановки, развитие сервисов по обслуживанию клиентов-участников внешнеэкономической деятельности, а также привлечение новых клиентов (как среди физических, так и юридических лиц), оптимизация деятельности и качества сервиса позволят увеличить рентабельность и эффективность деятельности банка, отмечает оценщик НАО "Евроэксперт" Максим Гугглий.

При этом он обратил внимание, что в течение анализируемого периода (2023-2025 годы) у банка отсутствовал кредитный портфель и его операционная деятельность ограничивалась расчетно-платежным функционалом: открытием и ведением счетов, обслуживанием денежных переводов, а также проведением валютных операций.

"Подобная структура бизнеса, предполагающая отсутствие активного кредитования, является нетипичной для классической банковской модели", - отметил Гугглий.

Клиентами банка, согласно отчету оценщика, являются физлица и крупные промышленные предприятия. Среди них - ООО "Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат", АО "Уралбиофарм", ОАО "Завод электрических соединителей "Исеть", АО "Красногвардейский крановый завод", ПАО "Свердловскдорстрой", ООО "ТК "Алапаевский станкостроительный завод", АО "Промтрактор", ЗАО "Дегтярский машиностроительный завод" и ряд хлебокомбинатов.

Чистый убыток банка "Вятич" по итогам 2025 года составил 69 млн рублей против 56,26 млн рублей чистой прибыли годом ранее. Активы уменьшились на 3,9%, до 741,7 млн рублей, при этом чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, снизилась на 17,4%, до 580,24 млн рублей. Вместе с тем, обязательства банка увеличились на 42,4%, до 224,33 млн рублей, собственные средства сократились на 15,8% - до 517,37 млн рублей.

Банк "Вятич" зарегистрирован Банком России в 1994 году. Ключевыми учредителями кредитной организации выступили крупные предприятия, а также ряд коммерческих и финансовых структур (АКБ "Еврокосмос", Коммерческий народный банк, НПФ "Панакс" и другие). Банк имеет представительство в Москве и филиал в Екатеринбурге. По данным на конец 2025 года, операционная деятельность "Вятича" охватывает Рязанскую, Свердловскую, Владимирскую области, а также республику Чувашия.

По итогам первого квартала 2026 года банк "Вятич" занимает 186-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

В настоящее время Росимущество распродает бывшие активы Гайсина, которые были изъяты в пользу РФ. В частности, как сообщалось, компания "Индра-М" (вложения в ценные бумаги), где бизнесмену принадлежало 88,9%, выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Также ведомство в третий раз выставляет на продажу принадлежавшие Гайсину почти 50% акций Красногвардейского кранового завода за 64,7 млн рублей. В предыдущие два раза на аукционы не было подано ни одной заявки.

Также сообщалось, что в августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций банка "Вятич" и "Уралбиофарма" (бизнесмену принадлежали доли в уставном капитале этих организаций в размере 99,2% и 99,995% соответственно). По мнению Генпрокуратуры, во второй половине 1990-х годов в период осуществления полномочий депутата Госдумы Гайсин создал данные юрлица для осуществления предпринимательской деятельности и выполнения роли номинальных держателей акций коммерческих организаций.

В апреле этого года Ленинский районный суд признал Гайсина виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и приговорил к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 млрд рублей.

Федресурс Малик Гайсин
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