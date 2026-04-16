Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

Экс-депутат Госдумы, бывший гендиректор свердловского завода "Исеть" Малик Гайсин
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский суд вынес приговор бывшему гендиректору ОАО "Завод Исеть" и депутата Госдумы второго созыва Малику Гайсину по делу о растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК. (Назначить - ИФ) наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млрд рублей с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

Гайсина взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом.

Гособвинитель просил для него 14 лет общего режима, ограничения свободы на два года и 2 млрд рублей штрафа. Гайсину вменили три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК).

По данным следствия, в течение нескольких лет он выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Общая сумма ущерба составила более 385 млн рублей.

Следствие считает, что Гайсин, являясь гендиректором ОАО "Завод Исеть", похитил путем растрат вверенные ему деньги, перечислив их по договорам займа в пользу подконтрольных ему организаций. Тем самым Гайсин, по версии следствия, причинил ущерб заводу и государству в лице АО "РТ Проектные технологии", единственным учредителем которого и владельцем акций является ГК Ростех.

Защита настаивала на невиновности бизнесмена.

В августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин во второй половине 1990-х годов, будучи депутатом Госдумы, в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством, являлся монопольным владельцем "Уралбиофарма", увеличив долю участия до 99,995%.

В марте 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры об обращении доли ОАО "Завод Исеть" в размере 55,32% в доход государства. Ответчиками выступали несколько компаний и Гайсин.

Гайсин был депутатом Госдумы второго созыва.

Екатеринбург Ленинский суд Госдума Завод Исеть Малик Гайсин Вятич Уралбиофарм
