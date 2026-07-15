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Brent подорожала до $85,31 за баррель

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дорожает днем в среду из-за нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

К 14:45 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,68%), до $85,31 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,38 (0,48%), до $79,72 за баррель.

Во вторник Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,5%, причем обе марки обновили максимумы с середины июня на фоне новых обменов ударами между США и Ираном.

Накануне президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность более масштабных военных действий, включая удары по стратегическим иранским целям, пишет Axios со ссылкой на источники.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также сообщила, что атаковала беспилотниками объекты на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Американские военные в среду в 13:00 по Москве начали очередную волну ударов по Ирану, заявил CENTCOM. Основной задачей является стремление снизить военные возможности Тегерана для ответных атак.

Ранее Трамп объявил о возобновлении блокады морских портов Ирана.

"Морская блокада судов, направляющихся в иранские порты и из них, сокращает предложение нефти на мировом рынке с учетом того, что в последние две недели Иран экспортировал 1,5-2 млн баррелей в сутки", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю сократились всего на 56 тысяч баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные по запасам позднее в среду.

API Brent WTI Иран США
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