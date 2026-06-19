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ЦБ отметил более стимулирующий, чем ожидалось, характер планируемого федерального бюджета

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России отмечает более стимулирующий, чем предполагалось ранее, характер планируемого федерального бюджета на 2027-2029 годы, что может потребовать траекторию ключевой ставки на уровне выше прогноза. Об этом говорится в заявлении ЦБ по ключевой ставке.

Базовый сценарий предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. "Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии", - отмечает регулятор.

"Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - говорится в сообщении. Апрельский прогноз ЦБ предусматривал среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 14-14,5%, на 2027 год - 8-10%, на 2028 год - 7,5-8,5% (ранее этот диапазон Банк России оценивал как нейтральный).

Министр финансов Антон Силуанов в начале июня сообщил, что федеральный бюджет на очередную трехлетку должен предусматривать выход на нулевой структурный дефицит к 2029 году, что потребует серьезной работы с расходами.

"Мы должны составить бюджет, чтобы выйти к 2029 году на первичный баланс. Это будет делаться постепенно. С одной стороны, будем корректировать базовую цену, это уже сокращение расходов, а с другой стороны, должны будем сокращать дефицит с тем, чтобы выйти на первичный баланс, но делать это постепенно", - рассказал он журналистам, отметив, что бюджет будет "непростой".

Зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что более поздний переход к нулевому первичному дефициту бюджета также может повлиять на совокупный спрос и привести к корректировке траектории ключевой ставки. "Вопрос не в том, что мы хотим, а из чего мы будем исходить при принятии решений по денежно-кредитной политике. Информация о том, что на структурный нулевой первичный дефицит бюджет выйдет теперь, скорее, к 2029 году, а не в более быстрое время - это значимая информация для уточнения прогноза... в сторону более значительного вклада бюджета в совокупный спрос и, соответственно, уточнения траектории ключевой ставки", - сказал Заботкин. При этом он подчеркнул, что уточнение траектории ключевой ставки будет опираться на все факторы и на всю совокупность данных. "Поэтому какое будет уточнение всего прогноза по итогам июльского раунда, сейчас предсказать невозможно", - отметил зампред.

Хроника 03 июня 2024 года – 19 июня 2026 года Бюджет РФ
Алексей Заботкин Антон Силуанов Банк России Минфин
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