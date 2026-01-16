Поиск

США заключили торговую сделку с Тайванем и получат $250 млрд инвестиций

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - США и Тайвань в четверг подписали торговое соглашение, предусматривающее снижение пошлин на импорт тайваньских товаров и масштабные инвестиции в американскую экономику.

По условиям соглашения, Вашингтон снизит пошлины на импорт товаров из Тайваня с текущих 20% до 15%, а также предоставит послабления для чипмейкеров, наращивающих вложения в США, пишет The Wall Street Journal.

Пошлина на импорт дженериков, запчастей для самолетов и редких природных ресурсов будет нулевой.

Кроме того, тайваньские компании инвестируют $250 млрд в выпуск полупроводников, а также в энергетический сектор и технологии искусственного интеллекта в США. Сумма включает ранее объявленные инвестиции в размере $100 млрд со стороны Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущего мирового производителя чипов на заказ.

TSMC в рамках соглашения сообщила о планах построить еще несколько заводов в штате Аризона.

Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что целью американских властей является перенос 40% всех тайваньских цепочек поставок и производства чипов в Соединенные Штаты.

Тайвань в 2021 году производил 71% всего мирового объема продвинутых чипов, тогда как США - всего 11%, по данным аналитической компании TrendForce. К 2030 году, как ожидается, доля Тайваня снизится до 58%, США - вырастет до 22%.

