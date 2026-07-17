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Американская ConocoPhillips купит у британской ВР долю в старейшем месторождении в Ираке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Британская BP продаст американской ConocoPhillips 42-процентную долю в BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL), участвующей в восстановлении одного из старейших месторождений Ирака - Киркук - и освоении близлежащих месторождений на севере этой страны.

Как сообщила ВР, соглашение будет подписано в ходе официального визита иракского премьер-министра Ирака Али Аль-Заиди в Вашингтон и ознаменует объединение опыта и "дисциплинированный подход ВР к распределению капитала".

Контракт на разработку и добычу охватывает начальный этап добычи нефти и газа в объеме более 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента на месторождениях Баба (Baba) и Авана (Avanah) в куполе Киркукского нефтяного месторождения, а также на прилегающих к ним месторождениях Бай Хасан (Bai Hassan), Джамбур (Jambur) и Хаббаз (Khabbaz) - оператором всех активов в настоящее время является the Northern Oil Company (NOC). Контрактная зона также включает в себя дополнительный потенциал для разведки.

После завершения сделки BP останется мажоритарным акционером BP ECKL и ключевым участником группы подрядчиков. BP ECKL является подрядчиком по контракту на разработку и добычу с иракскими North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC), который предусматривает восстановление и переоборудование нескольких крупных нефтяных месторождений в Киркуке.

Сделка, которая еще должна быть одобрена регулирующими органами, не меняет структуру контракта, роль NOC и NGC как нынешних операторов, а также запланированный переход операторских полномочий к организации без образования юридического лица, состоящей преимущественно из сотрудников NOC и NGC.

Вознаграждение BP ECKL по договору будет привязано к увеличению объемов добычи, цене и издержкам. Совместное предприятие будет учитываться как долевое предприятие, при этом партнеры будут фиксировать долю добычи и запасов пропорционально условиям, согласованным в рамках контракта. Поскольку ожидается, что BP ECKL будет функционировать как совместное предприятие, BP не ожидает со своей стороны значительных капитальных вложений.

Как сообщалось, в октябре прошлого года министерство нефти Ирака активировало контракт с BP plc. на разработку нефтяных месторождений в провинции Киркук. Сообщалось, что первоначальный план по добыче составит 328 тыс. б/с с выходом на полку в 420 тыс. б/с.

BP была членом консорциума компаний, которые обнаружили нефть в Киркуке в 1920-х годах. С 2013 по 2019 год она работала с министерством нефти Ирака и NOC над техническими исследованиями, изучая потенциал реконструкции месторождения. Киркук частично расположено в одноименной провинции на северо-востоке Ирака и частично в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Его запасы составляют 8,7 млрд баррелей. Добыча началась в 1934 году.

В 2020 году производство составляло порядка 60 тыс. баррелей в сутки (б/с), тогда как в начале 2018 года достигало 140-150 тыс. б/с. В соответствии с условиями контракта, завершенного в 2019 году, BP должна была провести исследования, необходимые для увеличения добычи до 750 тыс. б/с.

Ирак является членом ОПЕК.

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