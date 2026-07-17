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Рынок акций РФ завершил неделю на новом минимуме индекса МосБиржи с октября 2022 года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в условиях роста инфляции; локальная коррекция в течение дня на фоне выросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $87 за баррель) сменилась новыми распродажами перед выходными. Индекс МосБиржи откатился ниже 1960 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 1958,43 пункта (-3,2%), индекс РТС - 786,94 пункта (-3,3%). Из индексных акций лидировали в откате после отсечки годовых дивидендов бумаги "Аэрофлота" (-15,2%, до 29,08 рубля; выплаты - 5,29 рубля на акцию), также упали акции АФК "Система" (-10%), "Полюса" (-8,4%); выросли "префы" "Транснефти" (+3,8%) на дивидендных новостях.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июля, составил 78,3987 руб. (+8,06 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 8,7-10,7% на фоне роста официального курса доллара на 1,73 рубля.

Подешевели также акции "Русагро" (-7%), "Русала" (-6,8%), "Эн+ груп" (-6,8%), "Мосэнерго" (-6,3%), "Газпрома" (-5,9%), "МТС" (-5,6%), "Татнефти" (-5,4%), "ВК" (-4,4%), "Интер РАО" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-4% и -2,9% "префы"), "Т-Технологии" (-3,9%), "ЛУКОЙЛа" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,8%), "Яндекса" (-3,4%), "Хэдхантера" (-3,1%), "Московской биржи" (-2%), "Северстали" (-2%), "ФосАгро" (-1,9%), "ИКС 5" (-1,7%), "НЛМК" (-1,5%), "Норникеля" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), Сбербанка (-0,6% и -0,1% "префы"), "ММК" (-0,6%).

Росимущество РФ, единственный владелец голосующих акций "Транснефти", приняло решение распределить чистую прибыль компании по результатам 2025 года в сумме 145,2 млрд рублей на дивиденды, направив в том числе 2,78 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания. Таким образом, на обыкновенные и привилегированные акции будет выплачено 204,17 рубля на бумагу, всего почти 148 млрд рублей. Право получить дивиденды имеют акционеры, зарегистрированные в реестре на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров.

Подорожали в пятницу также акции ПАО "Южуралзолото" (+2,7%), "Группы компаний ПИК" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), "АЛРОСА" (+0,3%).

Законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате США, однако сроки его обсуждения пока не определены, пишет Axios. "Законопроект, который предусматривает введение 100%-х вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, теперь, похоже, имеет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате. Самым серьезным оставшимся препятствием является определение времени для его обсуждения", - сообщает портал.

По данным источника Axios, в настоящее время инициативу готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор: 39 республиканцев и 22 демократа. Этого для прохождения законопроекта достаточно. Тем не менее, законопроект все еще нуждается в одобрении Палаты представителей, отмечает портал.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, согласно публикации, не выражал полной поддержки инициативе, однако дал понять, что в случае одобрения обеими палатами Конгресса готов подписать ее в память об авторе законопроекта, сенаторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, борьба за рубеж 2000 пунктов по индексу МосБиржи в пятницу завершилась победой "медведей" - усиление негативных факторов и почти полное отсутствие позитивных пока не дают шансов на качественный разворот тренда. Рынок акций подешевел более чем на четверть с начала года.

Негатив базово прежний: острая геополитика, санкции, ожидания монетарной паузы в июле (а возможно, и в сентябре). Топливные цены, подогревающие инфляцию, внесли весомый вклад в изменение парадигмы ожиданий по ставке. Технически в июле на широкий индекс давят и дивидендные отсечки.

На старте будущей недели судьбу базовой кредитной ставки будет решать Народный банк Китая. На российском рынке в понедельник акции Сбербанка, ВТБ, "ДОМ.РФ", "Базиса", "Ростелекома" очистятся от дивидендов. На фоне "гэпов" индекс МосБиржи может открыться снижением примерно на 2%, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС завершили неделю на минимумах с октября 2022 года и декабря 2024 года соответственно. Продажи акций продолжались на фоне сохранения рисков расширения западных санкций против России, ужесточения тона ЦБ, а также многочисленных дивидендных отсечек.

Следующая неделя на рынке акций начнется с дивидендных "гэпов" по последним в этом сезоне ключевым историям: Сбербанку, ВТБ, "ДОМ.РФ" и "Ростелекому", которые обеспечат дополнительное давление на индекс МосБиржи. Риски расширения санкций против РФ, а также сохранения ключевой ставки ЦБ на заседании 24 июля на уровне 14,25% годовых предупреждают о вероятности продолжения продаж акций. Помочь рынку в краткосрочном периоде, в то же время, может техническое восстановление от многолетних минимумов, надежды на улучшение геополитических или монетарных факторов, скачок цен на нефть или более слабый рубль. Базовый сценарий в российских акциях, однако, остается "медвежьим", и не исключено, что ЦБ РФ на июльском заседании еще больше ужесточит свой сигнал в связи с ростом инфляционных рисков, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, в пятницу индекс МосБиржи провалился ниже 2000 пунктов, что было ожидаемо на негативном геополитическом фоне и отсутствии значимых позитивных новостей.

Российские акции по-прежнему становятся, согласно горькой трейдерской шутке, "привлекательнее с каждым днем", точнее сказать - с каждым "дном". Возможно, что в пятницу дополнительным негативом стала публикация в Сенате США полного текста законопроекта о новых антироссийских санкциях, а также ряд субъективных факторов - от желания инвесторов поскорее перед выходными продать все, так как в понедельник ожидаются дивидендные "гэпы" сразу у трех крупных российских банков - Сбербанка, ВТБ и "ДОМ.РФ". Кроме того, рынок настороженно ожидает решения совета директоров Банка России по ключевой ставке, которая, согласно консенсусу может быть сохранена на уровне 14,25% годовых. Такое решение может быть принято впервые за последний год после длительного цикла снижения ставки. Однако не исключено, что ЦБ РФ преподнесет и негативный сюрприз фондовому рынку, если ключевая ставка будет не сохранена, а повышена. Видимо, эти ожидания тоже заставляют рынок продолжать играть на понижение котировок акций, считает Мильчакова.

Подросли акции "Совкомфлота" (+2,3%), что может быть связано с подписанным накануне Россией и Индией меморандумом о сотрудничестве двух государств в области морской перевозки грузов через Севморпуть. В текущем году, по прогнозам Росатома, ожидается рекордный объем грузоперевозок по Севморпути, который достигнет 40 млн тонн, и "Совкомфлот", который постепенно пополняет свой флот новыми танкерами, в том числе, ледового класса, может выиграть от увеличения российского экспорта нефти, а со временем, возможно, и СПГ, в Индию, отметила аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 1900-2000 пунктов, заключила представитель Freedom Global.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов, в Европе динамика смешанная (индексы CAC40, FTSE выросли на 0,3-0,4%, DAX просел на 0,2-0,3%), снижаются США (индексы к 19:00 по Москве снизились на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq).

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены вернулись к росту и завершают неделю подъемом из-за продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в пятницу составила $86,73 за баррель (+3% и -0,9% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $81,46 за баррель (+3,2% и -0,8% накануне).

С начала недели обе марки подорожали более чем на 12% из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. США и Иран вновь обмениваются ударами, и американские военные возобновили морскую блокаду иранских портов. В результате движение судов через Ормузский пролив оказалось затруднено.

Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По данным Kpler, поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создаст серьезную дополнительную угрозу для экспорта энергоносителей из Саудовской Аравии. Страна перенаправила часть поставок на этот маршрут с начала конфликта, поскольку Ормузский пролив был заблокирован.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидерами отката выступили акции ПАО "ЭсЭфАй" (-16,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-14,2%), ГК "Самолет" (-13,7%), "Трубной металлургической компании" (-13,5%), ПАО "Сегежа Групп" (-12,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-11,3%), ПАО "Яковлев" (-9,8%).

Выросли бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (+4,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+3,8%), "Мостотреста" (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 100,51 млрд рублей (из них 16,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,28 млрд рублей на акции ВТБ).

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