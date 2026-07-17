Бензин в Крыму в пятницу поступил в свободную продажу на 49 АЗС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Крыму в пятницу организована на 49 автозаправочных станциях (АЗС), сообщается в материалах Минтопэнерго республики.

Ведомство в своем канале в Max опубликовало списки АЗС, где в свободном режиме ведется отпуск топлива. Бензин марки Аи-95+ продается на 37 заправках, Аи-95 - на 12.

В Севастополе в пятницу дизельное топливо NP продают свободно с лимитом 40 литров на человека, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне - все топливо, кроме бензина Аи-95 отпускают с увеличенным с 20 до 30 литров лимитом.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.