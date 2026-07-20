Казахстан открыл для Киргизии экспорт мазута до 20 тысяч тонн в месяц

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Казахстан по просьбе премьер-министра Киргизии Адылбека Касымалиева открыл для этой страны возможность для экспорта мазута до 20 тысяч тонн в месяц, сообщили "Интерфаксу-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.

"По обращению премьер-министра Кыргызской Республики открыто экспортное направление для вывоза в Кыргызскую Республику 15-20 тысяч тонн мазута в месяц", - говорится в ответе Минэнерго на запрос агентства.

Мазут может быть использован как в качестве сырья для дальнейшей глубокой переработки НПЗ, в том числе с получением светлых нефтепродуктов (автобензины АИ-92, дизтопливо экокласса К4, К5 и т.д.), так и на киргизских ТЭЦ в отопительно-зимний сезон 2026-2027 годов.

При этом решение о поставках светлых нефтепродуктов в Киргизию Минэнерго Казахстана пока не приняло.

"Официальное обращение министерства энергетики Кыргызской Республики по вопросу поставок светлых нефтепродуктов (автобензины АИ-92, дизтопливо экокласса К4, К5 и т.д.) находится на рассмотрении министерства. Решение о возможных экспортных поставках будет приниматься с учетом баланса производства и потребления нефтепродуктов, наличия свободного экспортного ресурса, а также при безусловном приоритете обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан", - отметили в ведомстве.